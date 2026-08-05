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Jedan komentar na društvenim mrežama bio je dovoljan da pokrene lavinu reakcija i ponovo u fokus vrati jedan od najvećih hitova Svetlane Cece Ražnatović, pesmu "Beograd". Na društvenoj mreži X jedan korisnik napisao je da je Dino Merlin autor čuvenog stiha "Moj Beograde, zagrli me", međutim, usledio je odgovor pevačice koji je mnoge iznenadio.

Mreže gore zbog Cecinog priznanja

"Te stihove sam napisala ja", kratko je poručila Ceca.

1/5 Vidi galeriju Jedan komentar na društvenim mrežama bio je dovoljan da pokrene lavinu reakcija i ponovo u fokus vrati jedan od najvećih hitova Svetlane Cece Ražnatović, pesmu "Beograd". Foto: Iks, BoBa Nikolić, Željko Vidinović

Njena tvrdnja izazvala je brojne komentare, budući da se dugo smatralo da je Dino Merlin autor kompletnog teksta ove pesme.

Ceca je, međutim, sada otkrila da je upravo pomenuti stih nastao iz njenog pera, dok je Merlin autor ostatka pesme.

Ovo nije prvi put da se govori o tome kako je nastao veliki hit.

Dino Merlin: "Ceci sam napisao tri pesme"

1/5 Vidi galeriju Pevač u epicentru neprilika Foto: BoBa Nikolić, Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, Boba Nikolć

Podsetimo, Dino Merlin je za Kurir otkrio da je pesmu "Beograd" napisao upravo za Cecu početkom 1991. godine u Švajcarskoj, demantujući priče da je numera prvobitno bila namenjena njemu.

- Nažalost, ni to nije istina. Pjesma "Beograd" je napisana za Cecu Veličković u Švicarskoj, u St. Galenu, jedne noći početkom '91. godine, na molbu njenog tadašnjeg partnera Haruna Samardžića. Tada sam joj napisao tri pjesme, među kojima je i pjesma "Beograd".