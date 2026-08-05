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Poznata pevačica Angellina našla se u centru skandala nakon što je doživela neprijatan sukob sa taksistom koji joj je ponudio da mu ostavi svoju drugaricu umesto toga da mu plati. Inače, ovo je prvi put da pevačica govori na ovu temu, pa je sada otkrila detalje nemilog događaja.

- Čudno mi je što se saznalo za to. Dakle, jedne večeri smo drugarice moje i ja krenule u grad i nahvatale smo divljaka i brzo je nakucalo novca, za vožnju od kilometar i nešto više hteo je da naplati više. Naravno, pošto sam iz Beograda, znala sam kako se kreću cene pa sam mu nagovestila da račun treba da bude manji, na šta je on rekao: ''Ako nemate, ostavite mi drugaricu''. Baš je bio bezobrazan i meni tu pukao film i rekla sam drugaricama da napuste vozilo, kako bih rešila sve sa njim nasamo - rekla je Angellina i nastavila:

1/7 Vidi galeriju angellina Foto: Printscreen/Magazin In, Instagram

- Vikala sam i rekla mu da mu taksi neće biti plaćen zbog takvog ponašanja. Htela sam da zovem policiju, toliko sam bila besna. Držala sam novac u rukama i on je krenuo da mi otima i odmah sam počela da se branim, ne znam odakle mi snaga, tukla sam ga na ulici nogama i rukama. Sve što sam ikada videla i naučila što se tiče samoodbrane sam iskoristila, tako da je on pobegao vrzo brzo. Prebila sam ga i ulubila mu auto. Baš sam iznenadila sebe tom reakcijom. Čika se nije lepo proveo, otišao je kući povređen - izjavila je Angellina.

Govorila o svadbi

Na ljubavnom polju, kako je nedavno rekla, sve cveta.

1/5 Vidi galeriju Angellina Foto: Printscreen/Magazin In, Printscreen/Instagram

- Srećna sam, zadovoljna, ne bih ja tu ništa menjala. Meni kad neko spomene svadbu, meni se dlanovi znoje. Nije mi ta svadba nešto bitan faktor. Volela bih intimno venčanje, plažica, romantično, manje ljudi. Na svadbi neće biti slikanja, ja želim da uživam.