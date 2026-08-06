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Biznismen Dragan Stanković proslavio je jubilarni 50. rođendan na način koji će dugo pamtiti i on i njegovi gosti. Tokom svečane večeri, organizovane u njegovoj vili u Grockoj, usledilo je iznenađenje koje je privuklo najveću pažnju – zaprosio je svoju partnerku Aleksandru, koja je bez razmišljanja prihvatila njegovu ponudu.

Lanac pekara

Dragan godinama ima lanac svojih pekara, a u prethodnom periodu suočavao se sa ozbiljnim izazovima. On živi u Grockoj gde ima pravi dvorac. Uzlaz u ogromno imanje čuvaju dva, a celo imanje Dragana Stankovića opasano je velikom ogradom od kamena. Naravno, tako velelepno izdanje ne može da se zamisli bez ogromnog bazena i velikog prostora oko njega, gde je "kralj hleba" proslavio rođendan i zaprosio devojku. 

Dragan Stanković Foto: Printscreen Paparaco Lov, Antonio Ahel/ATAImages

U dvorištu se nalazi još jedna velika kuća. Pored porodične kuće, baš ovde nalazi se i Draganova porodična firma, koja proizvodi hleb i pekarske proizvode.

Aleksandra rekla "da"

Dragan Stanković pre dva dana je na gala proslavi svog 50. rođendana verio devojku Aleksandru sa kojom je u vezi tri meseca.

Lepa Aleksandra na proslavu je stigla u glamuroznoj plavoj haljini, ali se tokom večeri presvukla, te je u trenutku kada je Dragan na njenu ruku stavljao prsten, ona bila u srebrnoj toaleti, koja joj je stajala kao salivena.Kada je svom Draganu izgovorila sudbonosno "da" Aleksandra je visoko podigla ruku i pokazala raskošan prsten.

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Foto: Pritnscreen/Instagram

Indira mu pevala na uvce

Na uvo mu je pevala Indira Radić, a u jednom trenutku je krenuo da joj da bakšiš, ali ga je ona odbila i rekla mu je da novac da bendu što je i učinio.

Dragan Stanković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nakon toga, Dragana je ponela atmosfera, pa je devojku Aleksandru uzeo u naručje i našalio se tako što je krenuo da je baci u bazen, a potom je spustio i poljubio.

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