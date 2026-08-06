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Nakon što se prašina spustila, Bora Santana je odlučio da progovori o svemu što javnost danima intrigira. U iskrenoj ispovesti, osvrnuo se na svoj turbulentan odnos sa Anastasijom Brčić, reakciju njene porodice, pretnje tužbama, ali i na velike poslovne planove u spoljnom svetu.

Iako su mnogi spekulisali da je između njih došlo do potpunog kolapsa, Bora tvrdi da su strasti ugašene i da su uspeli da pronađu zajednički jezik van rijaliti kamera.

- U dobrim smo odnosima, prijateljskom, nismo u emotivnom. Nismo u svađi, čak smo se i čuli i videli na kratko. Neće biti problema u emisiji, ako treba da se reši nešto rešiće se. Sve smo ostavili iza nas. Ja sam se čuo sa njenim roditeljima, oni su malo ljuti, to će da ih prođe sve. Moji su svi super sa njom, svi je gotive, brat, otac, sestra, niko joj ništa ne zamera. Znaju da je to rijaliti bio, to je drugi svet. Nema zle krvi - rekao je Bora na početku.

1/5 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Kurir Televizija, printscreen/Youtube/Balkanska veselja, Petar Aleksić

Zapet ko pušta za tužbe

Mnogo se spekulisalo o potencijalnim tužbama koje čekaju Santanu po izlasku iz rijalitija. Bora ističe da zvanične prijave još uvek nisu stigle na njegovu adresu, ali da je spreman na svaki ishod.

- Ona je rekla da treba nešto da povuče, meni nijedna tužba nije stigla, ako misle da treba da me tuže ne bežim od toga. Ona je mlada, ja sam bio polupan, to nas je prošlo pa ćemo videti šta će biti.

Sa druge strane, kada je reč o sukobu sa Boginjom, Bora povlači jasnu granicu između rijaliti igre i realnog života, naglašavajući da je u spoljnom svetu potpuno drugačiji čovek

- Ono unutra što je bilo to je jedno, u spoljnom svetu sam drugi čovek, ono što jesam. Za neke stvari se kajem zbog sebe, za neke se ne kajem. Protiv Boginje nemam ništa, neka me tuži, ne bežim od toga. Za šta sam kriv platiću, za šta je ona kriva platiće. Imam iskustva sa tužbama, ja ću da snosim posledice ako treba. Neke stvari mi ne priliče. Ja sam druga osoba u spoljnom svetu, normalna sam osoba. Bavim se svojim biznisom i fokusiraću se na svoje mentalno zdravlje - kazao je on.

1/6 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Boba Nikolić

Nije više za rijaliti

Bora je stavio tačku i na nagađanja o ponovnom ulasku u rijaliti format "Elita 10", priznajući da mu je sopstveno zdravlje na prvom mestu.

- Nisam ja više za taj format, psihički zbog sebe, ja obožavam rijaliti. Spremam novi projekat sa Filipom Đukićem. Neću ništa da otkrivam, biće novih poduhvata. Vratio sam se da vratim svadbe. Ljudi misle da ne radim više veselja, to su ljudi koji mi žele zlo. Dobiću unapređenje. Jedva čekam da nastavim da radim - iskren je bio Bora.