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Pevačica Dara Bubamara nastupila je u jednom beogradskom restoranu, a pred nastup se osvrnula na koncerte Dina Merlina, progovorila o pesmi koja je završila kod Severine, ali i odgovorila na prozivke koleginice Cakane.

Na pitanje o kritikama koje prate nastupe Dina Merlina u Srbiji, Dara je jasno poručila da smatra da muziku ne treba mešati sa drugim stvarima.

- Pustite čoveka neka peva. Ljudi vole njegove pesme i to je to - rekla je Dara.

1/8 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pevačica je zatim otkrila da je jedna pesma, koju danas izvodi Severina, prvobitno bila namenjena njoj.

- Tu Severininu pesmu sam trebalo ja da otpevam. Čak sam korigovala tekst, radila sam na njoj, ali se na kraju sve drugačije završilo. Severina ni ne zna da otpeva deo moje emocije u toj pesmi - iskrena je bila Dara.

Dotakla se i sukoba sa pevačicom Cakanom, ističući da toj priči ne pridaje veliki značaj.

09:06 Dara Bubamara o sukobu sa Cakanom, prelasku u pinkove zvezde... Izvor: Kurir televizija