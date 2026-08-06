"RAZVELA SE, VEĆ IMA DEČKA, SRAMOTA" Nataše Bekvalac nabrojala čitav spisak čime se žene danas suočava, poentirala na kraju i poslala brutalnu poruku
Pevačica Nataša Bekvalac ponovo je pokrenula lavinu reakcija na društvenim mrežama nakon što je objavila poruku o položaju žena u savremenom društvu.
Novosadska Barbika je kroz niz upečatljivih primera ukazala na to koliko su očekivanja okoline često nelogična i međusobno suprotstavljena, poručivši da je gotovo nemoguće ispuniti sve ono što se od žena traži.
- "Previše je mršava, šta joj se dogodilo", "Ju, što se ugojila, izgleda mnogo starije", "Šta će joj ovi silikoni, plastična lutka", "Gde su grudi, ravna ko daska", "Ova radi svaki dan, ko li joj čuva decu", "Jadnica, ne izlazi iz kuće, non-stop sa decom", "Vidi kako se zbabala, trebala bi nešto da uradi na tom licu", "Ju, al' je ova urađena, preterala je, nema mimiku...", "Razvela se, već ima dečka, sramota", "Razvela se, godinama nema nikog, jadnica..." Zapravo, žene moje drage, jedino što je važno je šta i koga vi vidite kada se pogledate u ogledalo... Živite svoj jedan jedini život po svojim merama, merilima i u sistemu vrednosti koji je za vas ispravan. I lep. I važan. Možete da budete baš sve što želite, evo, na primer, ja ću večeras biti balerina - napisala je Nataša pred nastup.
Nije zaljubljena
Nataša je, posle tri neuspešna braka, već duži period slobodna. Nedavno je za medije otkrila da li se pojavio neki muškarac u njenom životu koji joj je privukao pažnju.
- Svakako da je muška energija svuda oko mene. Ja volim mušku energiju koja se često oslikava potpuno drugačije. Ali, ako me pitate konkretno, ne. Nisam zaljubljena - bila je iskrena Nataša.