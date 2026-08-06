- "Previše je mršava, šta joj se dogodilo", "Ju, što se ugojila, izgleda mnogo starije", "Šta će joj ovi silikoni, plastična lutka", "Gde su grudi, ravna ko daska", "Ova radi svaki dan, ko li joj čuva decu", "Jadnica, ne izlazi iz kuće, non-stop sa decom", "Vidi kako se zbabala, trebala bi nešto da uradi na tom licu", "Ju, al' je ova urađena, preterala je, nema mimiku...", "Razvela se, već ima dečka, sramota", "Razvela se, godinama nema nikog, jadnica..." Zapravo, žene moje drage, jedino što je važno je šta i koga vi vidite kada se pogledate u ogledalo... Živite svoj jedan jedini život po svojim merama, merilima i u sistemu vrednosti koji je za vas ispravan. I lep. I važan. Možete da budete baš sve što želite, evo, na primer, ja ću večeras biti balerina - napisala je Nataša pred nastup.