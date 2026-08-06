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Lepa Brena održala je koncert u Budvi koji je okupio veliki broj fanova, ali će novi pad na bini ostati zabeležen u pevačicinoj dugogodišnjoj karijeri.

Naime, Brena je ponovo, kao i pre nekoliko decenija, podigla nogu visoko, izgubila ravnotežu i pala. Iako je publika na trenutak zanemela, pevačica nije dozvolila da joj peh pokvari veče. Sa osmehom na licu prihvatila je pomoć članova svog tima, brzo ustala i nastavila da peva kao da se ništa nije dogodilo.

1/9 Vidi galeriju Lepa Brena pala na nastupu Foto: Printscreen/Instagram

Njena profesionalnost i smirenost izazvale su aplauz publike, koja ju je podržala ovacijama, dok su brojni prisutni mobilnim telefonima zabeležili trenutak pada. Video se ubrzo proširio društvenim mrežama, gde su se nizali komentari korisnika. Dok su jedni izražavali zabrinutost i pitali da li se pevačica povredila, drugi su isticali da ih je oduševila načinom na koji je reagovala, ocenjujući da je upravo takav potez dokaz dugogodišnjeg iskustva i profesionalizma na sceni.

Prija đuskala na nastupu Brene sa novom snajkom

Na nastupu Lepe Brene je cele noći đuskala i Aleksandra Prijović koja je bila u separeu sa novom devojkom Viktora Živojinovića.

Prija je bila u dugoj šljokičavoj haljini koja je istakla vitku figuru, a nova Brenina snajka je oduševljeno pevala hitove balkanske zvezde. Sa druge strane Viktor Živojinović je sve vreme vredno radio, on je brinuo o samom koncertu dok se njegova nova devojka provodila.

01:00 Lepa Brena pala na koncertu Izvor: instagram/vojo.kaludjerovic

Padovi Lepe Brene