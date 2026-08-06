UROŠ STANIĆ TRAŽI 150.000 EVRA ZA ELITU 10! Rijaliti učesnik postavio žestoke uslove Mitrovićima: "Bez toga ne ulazim"
Iako je protekli period obeležio niz drama, napetosti i najavljenih sudskih procesa, bivši rijaliti učesnik Uroš Stanić ne gubi vreme, već vredno radi na svojoj karijeri van rijaliti okvira.
Kako sam ističe, uveliko priprema projekte koji će napraviti pravi bum na javnoj sceni.
Govoreći o svojim trenutnim poslovnim planovima i angažmanima, Uroš je otkrio šta ga sve očekuje u narednom periodu:
– Ja sam u ilegali, pripremam nešto, mnogo radim sa svojim timom, smatram da će to da pokida. Pesma će biti zanimljiva i nesvakidašnja, biću originalan. Planiram da snimim i jednu reklamu za američki brend, dobijam ponude iz bolnica, imam pregovore za Elitu 10, tako da videćemo da li ću ući – rekao je on za Blic.
Ima jasne i sroge uslove za ulazak
Iako su vrata rijalitija za njega i dalje otvorena, Stanić naglašava da ovoga puta ima i te kako jasne i stroge uslove pod kojima bi se ponovo našao pred kamerama najgledanijeg rijaliti programa:
– Pregovaram za Elitu 10, ne plašim se ničega. Ne udružujem se ni sa kim. Ove sezone tražim veliki honorar i uslove, tražim 150.000 evra, bez toga ne ulazim. Mislim da zaslužujem, dao sam krv i znoj, smatram da ne treba da ulazim za bedne honorare. Sve zavisi od uslova i honorara da li ću da uđem – poručio je Stanić za kraj.
Ako Željko i Milica Mitrović prihvate uslove koje je postavio, Uroš Stanić biće u samom vrhu najplaćenijih rijaliti učesnika.