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Iako je protekli period obeležio niz drama, napetosti i najavljenih sudskih procesa, bivši rijaliti učesnik Uroš Stanić ne gubi vreme, već vredno radi na svojoj karijeri van rijaliti okvira.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kako sam ističe, uveliko priprema projekte koji će napraviti pravi bum na javnoj sceni.

Govoreći o svojim trenutnim poslovnim planovima i angažmanima, Uroš je otkrio šta ga sve očekuje u narednom periodu:

– Ja sam u ilegali, pripremam nešto, mnogo radim sa svojim timom, smatram da će to da pokida. Pesma će biti zanimljiva i nesvakidašnja, biću originalan. Planiram da snimim i jednu reklamu za američki brend, dobijam ponude iz bolnica, imam pregovore za Elitu 10, tako da videćemo da li ću ući – rekao je on za Blic.

Ima jasne i sroge uslove za ulazak

1/7 Vidi galeriju Uroš Stanić po izlasku iz Elite 9, finale Foto: Marko Karović

Iako su vrata rijalitija za njega i dalje otvorena, Stanić naglašava da ovoga puta ima i te kako jasne i stroge uslove pod kojima bi se ponovo našao pred kamerama najgledanijeg rijaliti programa:

– Pregovaram za Elitu 10, ne plašim se ničega. Ne udružujem se ni sa kim. Ove sezone tražim veliki honorar i uslove, tražim 150.000 evra, bez toga ne ulazim. Mislim da zaslužujem, dao sam krv i znoj, smatram da ne treba da ulazim za bedne honorare. Sve zavisi od uslova i honorara da li ću da uđem – poručio je Stanić za kraj.

Ako Željko i Milica Mitrović prihvate uslove koje je postavio, Uroš Stanić biće u samom vrhu najplaćenijih rijaliti učesnika.