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Pevačica Angelina prvi put je javno progovorila o neprijatnom incidentu koji je doživela sa jednim taksistom u Beogradu, otkrivši da je situacija eskalirala nakon, kako tvrdi, krajnje neprimerene ponude koju joj je vozač uputio tokom vožnje.

Foto: Ana Paunković

Kako je ispričala, te večeri je sa drugaricama krenula u grad, a neprijatnost je počela kada je taksista, prema njenim rečima, pokušao da im za kratku vožnju naplati znatno više nego što je trebalo. Međutim, ono što je usledilo ostavilo ju je u potpunom šoku.

Vozač joj je, kako tvrdi Angelina, tada uputio skandaloznu ponudu – predložio joj je da mu, umesto novca za vožnju, ostavi jednu od svojih drugarica.

.- Čudno mi je što se saznalo za to. Dakle, jedne večeri smo drugarice moje i ja krenule u grad i nahvatale smo divljaka i brzo je nakucalo novca, za vožnju od kilometar i nešto više hteo je da naplati više. Naravno, pošto sam iz Beograda, znala sam kako se kreću cene pa sam mu nagovestila da račun treba da bude manji, na šta je on rekao: ''Ako nemate, ostavite mi drugaricu''. Baš je bio bezobrazan i meni tu pukao film i rekla sam drugaricama da napuste vozilo, kako bih rešila sve sa njim nasamo - rekla je Angelina i nastavila:

- Vikala sam i rekla mu da mu taksi neće biti plaćen zbog takvog ponašanja. Htela sam da zovem policiju, toliko sam bila besna. Držala sam novac u rukama i on je krenuo da mi otima i odmah sam počela da se branim, ne znam odakle mi snaga, tukla sam ga na ulici nogama i rukama. Sve što sam ikada videla i naučila što se tiče samoodbrane sam iskoristila, tako da je on pobegao vrzo brzo. Prebila sam ga i ulubila mu auto. Baš sam iznenadila sebe tom reakcijom. Čika se nije lepo proveo, otišao je kući povređen - izjavila je Angelina.

Još uvek ne razmišlja o venčanju

1/5 Vidi galeriju Anđela Vujović Foto: Preent Screen

Pevačica je tada otkrila i da joj na ljubavnom planu ide sve po želji, ali da još uvek ne razmišlja o velikom venčanju.

- Srećna sam, zadovoljna, ne bih ja tu ništa menjala. Meni kad neko spomene svadbu, meni se dlanovi znoje. Nije mi ta svadba nešto bitan faktor. Volela bih intimno venčanje, plažica, romantično, manje ljudi. Na svadbi neće biti slikanja, ja želim da uživam.