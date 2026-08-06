"TRI PATROLE PROŠLE, A ON SE JAVLJA..." Sloba Radanović otkrio šta se desilo sa taksistom i napadaom u Budvi: Možda ima neki problem.... (VIDEO)
Pevača Sloba Radanović doživeo je veliku neprijatnost kada ga je napao taksista u Budvi, a snimak je postao vrlo broz viralan. Pevač se sada oglasio i objasnio šta se zapravo dogodilo.
Sloba je objasnio da se incident dogodio u ranim jutarnjim časovima, kada na ulicama nije bilo nikoga.
- Što se tiče situacije u Budvi koja se desila sa taksistom, ništa specijalno - bilo je 4 ujutru, ja stao na sva četiri žmigavca do nekog kioska, čovek dolazi iz suprotnog smera i radi polukružno, a ja u tom trenutku idem u rikverc. On tu ne sme da radi polukružno, ali okej, nebitna situacija... Legao na sirenu, ja njemu svirnuo, pomerio sam se da on može da prođe i on umesto da prođe, staje i pita me gde ću - naveo je Radanović u video-snimku koji je objavio na svom Instagram nalogu.
Nakon što je taksista zaustavio automobil, usledila je brza verbalna rasprava između njega i poznatog pevača.
- Kažem mu: "Druže, ja ne gledam u pasulj da li ćeš ti da radiš polukružno ili nećeš", a on mi kaže: "Ti stojiš tu gde ne smeš da stojiš". Ja odgovaram: "Je l' si ti policajac?", a on: "Mogu da budem!", ja mu kažem: "Ajde budi!" - rekao je Sloba.
On je dodao da je taksista potom krenuo da odlazi, a da je čuo samo deo psovke.
- Čovek je u tom trenutku krenuo da zatvara prozor i jedino što sam čuo je: "J...", dalje nisam čuo jer je zatvorio prozor i odlazio. U suštini, niko nije bio ugrožen, nigde žive duše. Tri patrole su čak pre toga prošle pored mene, jedni su mi se i javili. Policija nije rekla da sam nepropisno stao, a on jeste. Ko zna zašto je bio nervozan i tako reagovao, možda ima neke svoje probleme, neka je živ i zdrav. Mislim da sam okej odreagovao, nisam hteo da se svađam sa starijim čovekom - objasnio je pevač.