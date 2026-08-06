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Pevača Sloba Radanović doživeo je veliku neprijatnost kada ga je napao taksista u Budvi, a snimak je postao vrlo broz viralan. Pevač se sada oglasio i objasnio šta se zapravo dogodilo.

Sloba je objasnio da se incident dogodio u ranim jutarnjim časovima, kada na ulicama nije bilo nikoga.

- Što se tiče situacije u Budvi koja se desila sa taksistom, ništa specijalno - bilo je 4 ujutru, ja stao na sva četiri žmigavca do nekog kioska, čovek dolazi iz suprotnog smera i radi polukružno, a ja u tom trenutku idem u rikverc. On tu ne sme da radi polukružno, ali okej, nebitna situacija... Legao na sirenu, ja njemu svirnuo, pomerio sam se da on može da prođe i on umesto da prođe, staje i pita me gde ću - naveo je Radanović u video-snimku koji je objavio na svom Instagram nalogu.

01:00 Sloba Radanović o napadu takstiste u Budvi Izvor: Instagram/slobaradanovic

Nakon što je taksista zaustavio automobil, usledila je brza verbalna rasprava između njega i poznatog pevača.

- Kažem mu: "Druže, ja ne gledam u pasulj da li ćeš ti da radiš polukružno ili nećeš", a on mi kaže: "Ti stojiš tu gde ne smeš da stojiš". Ja odgovaram: "Je l' si ti policajac?", a on: "Mogu da budem!", ja mu kažem: "Ajde budi!" - rekao je Sloba.

On je dodao da je taksista potom krenuo da odlazi, a da je čuo samo deo psovke.