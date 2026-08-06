PAPARACO! Vrele fotke Tee Bilanović: Leopard bikini prikrio samo ono što mora, a evo sa kim smo je uhvatili (FOTO)
Tea Bilanović ovo leto provodi radno, a tek ponekad nađe i vremena za uživanje. Pevačica je prošle nedelje imala nekoliko zakazanih nastupa u Crnoj Gori, pa je boravak na moru iskoristila i da neko vreme provede na plaži.
Vrela Tea
Ekipa Kurira uslikala je mladu pevačicu dok se rashlađivala u plićaku.
U dvodelnom bikiniju leopard dezena, pokazala je svoje obline, a ni prisutni na plaži nisu mogli da ne primete njeno zgodno telo. Dok se Tea pripremala da uđe u more u jednom trenutku prišao joj je nepoznati momak sa kojim je kratko razgovarala. Nakon što su završili razgovor, Bilanovićka se prepustila čarima mora i otplivala daleko od bova.
Bura na mrežama
Podsetimo, Tea vredno radi na muzičkoj karijeri, pa je nakon albuma “Random” nedavno objavila pesmu “Voli me” koja je izazvala veliku buru na društvenim mrežama, zbog autora muzike za pomenutu pesmu. Reč je o pevaču Milanu Stankoviću koji je već godinama u medijskoj ali i muzičkoj ilegali pa je njegovo pojavljivanje u pesmi mlade pevačice bilo veliko iznenađenje za javnost.
Velika želja
Tea je nedavno za Grand i otkrila kako je protekla njihova saradnja.
– Do saradnje je došlo tako što imamo zajedničku saradnicu, koja je i moja velika prijateljica. Mnogo sam želela da sarađujem sa Milanom jer je pretalentovan. Volim njegovu diskografiju i pesme koje je pisao za druge izvođače. Bila mi je velika želja da mi on napiše jednu pesmu – ispričala je Tea Bilanović u razgovoru za Grand