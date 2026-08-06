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Tea Bilanović ovo leto provodi radno, a tek ponekad nađe i vremena za uživanje. Pevačica je prošle nedelje imala nekoliko zakazanih nastupa u Crnoj Gori, pa je boravak na moru iskoristila i da neko vreme provede na plaži.

Vrela Tea

Ekipa Kurira uslikala je mladu pevačicu dok se rashlađivala u plićaku.

1/5 Vidi galeriju Tea Bilanović Foto: Kurir

U dvodelnom bikiniju leopard dezena, pokazala je svoje obline, a ni prisutni na plaži nisu mogli da ne primete njeno zgodno telo. Dok se Tea pripremala da uđe u more u jednom trenutku prišao joj je nepoznati momak sa kojim je kratko razgovarala. Nakon što su završili razgovor, Bilanovićka se prepustila čarima mora i otplivala daleko od bova.

Bura na mrežama

Podsetimo, Tea vredno radi na muzičkoj karijeri, pa je nakon albuma “Random” nedavno objavila pesmu “Voli me” koja je izazvala veliku buru na društvenim mrežama, zbog autora muzike za pomenutu pesmu. Reč je o pevaču Milanu Stankoviću koji je već godinama u medijskoj ali i muzičkoj ilegali pa je njegovo pojavljivanje u pesmi mlade pevačice bilo veliko iznenađenje za javnost.

Velika želja

Tea je nedavno za Grand i otkrila kako je protekla njihova saradnja.

1/6 Vidi galeriju Tea Bilanović za spot platila kokošku 400 evra Foto: Printscrean