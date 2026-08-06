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Dino Merlin se poslednjih dana nalazi u centru pažnje javnosti zbog skandala koji je izbio nakon njegovih koncerata na Koševu, za koje je, prema navodima koji su se pojavili, prodato više ulaznica nego što stadion može da primi.

Dino Merlin na 31. Sarajevo film festivalu Foto: BoBa Nikolić

Situacija je u jednom trenutku toliko eskalirala da su pojedini ljudi pokušavali da preskoče zidine čuvenog stadiona, dok je nezadovoljstvo publike kulminiralo skandiranjem: "Dino, lopove".

Merlin se za sada nije oglašavao povodom celog slučaja, o kojem region danima ne prestaje da bruji. Ipak, ovo nije prvi put da se njegovo ime nađe u centru kontroverzi.

Njegova karijera godinama je praćena pričama o navodnom preuzimanju melodija i motiva iz stranih pesama, a pojedine kompozicije koje potpisuje bile su predmet rasprava o tome koliko su originalne.

1/5 Vidi galeriju Dino Merlin Foto: Boba Nikolć, BoBa Nikolić

Treba imati u vidu da je tokom osamdesetih i devedesetih godina na prostoru bivše Jugoslavije praksa korišćenja stranih melodija i licenciranja muzike bila znatno drugačija nego danas. Domaći izvođači često su preuzimali melodije iz zapadne, turske i druge regionalne muzike, dok autorski odnosi nisu uvek bili jasno regulisani.

U međuvremenu su mnogi takvi odnosi naknadno pravno uređivani, a pojedine pesme koje se godinama povezuju sa Merlinom i dalje izazivaju polemike među publikom.

U nastavku donosimo neke od pesama koje su se najčešće pominjale u pričama o navodnom plagiranju i preuzimanju stranih melodija.

1. Mjesečina (1989)

Original: UB40 – Where Did I Go Wrong (1988)

"Mjesečina" je možda jedan od najvećih hitova Dina Merlina, a mnogi ne znaju da je uzeo kompletnu muzičku podlogu, matricu i aranžman britanskog rege sastava UB40 te na tu muziku napisao sopstveni tekst.

2. Burek (2004)

Original: Manu Chao - King of Bongo / Bongo Bong (1998)

Prepoznatljiva ritmička sekcija, bas linija i uvodni vokali u naslovnoj pesmi albuma "Burek" zapravo se direktno oslanjaju na poznati hit svetske muzičke zvezde Manu Chaoa.

3. Godinama (2000)

Original: Youssou N'Dour - My Daughter (1989)

Jedan od najvećih pop dueta između Dina Merlina i Ivane na prostorima bivše Jugoslavije u svojoj muzičkoj osnovi i ritmu koristi zapise pesme senegalskog muzičara Jusuu N'Dura.

4. Ostat' će istine dvije (1989)

Original: Prince - When Doves Cry (1984)

Vodeći sintisajzerski rif i specifičan ritam bez klasične bas linije preuzeti su u potpunosti iz legendarnog hita američkog muzičara Prinsa.

5. Vojnik sreće (1995)

Original: Londonbeat - I've Been Thinking About You (1990)

Noseća ritmička matrica, harmonijska progresija i plesni groov iz ove pesme identični su svetskom dens-pop hitu grupe "Londonbeat" s početka devedesetih.

6. Kad si rekla da me voliš (2000)

Original: Tonic - If You Could Only See (1997)

Gitarski rif koji nosi strofe i gradnja aranžmana ka refrenu preslikavaju noseću strukturu rok hita američke grupe "Tonic".

7. Sve je laž (2004)

Original: İbrahim Tatlıses / Mustafa Sandal - Akdeniz Akşamları

Kompletna harmonija i melos balade "Sve je laž" oslanjaju se na tradicionalne turske pop motive i pesmu "Akdeniz Akşamları", koja ima status pop-folk klasika u Turskoj.

8. Paša moj solidni (1995)

Original: Luca Carboni - Farfallina (1987)

Melodijska linija u strofama i refrenu preuzeta je od italijanskog kantautora Luke Karbonija. Ipak, Luka Karboni je na kasnijim izdanjima uredno potpisan kao autor muzike.

9. Kad sve ovo bude juče (1995)

Original: Michael Jackson - They Don't Care About Us (1995)

Dramatični perkusivni ritam i aranžman pesme inspirisani su Džeksonovim protestnim hitom. Ipak, Merlin je u potpisu pesme jasno naveo Majkla Džeksona kao autora muzike.

10. Moja bogda sna (1993)

Original: Sezen Aksu - Zalim

Dino Merlin je tokom cele karijere crpeo inspiraciju iz turske pop scene, a pesma turske kantautorke Sezen Aksu poslužila je kao direktna matrica i melodijska baza za ovaj hit.

Ironija: Merlin kao zaštitnik autorskih prava

1/5 Vidi galeriju Pevač u epicentru neprilika Foto: BoBa Nikolić, Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, Boba Nikolć

Zanimljiv detalj u njegovoj karijeri jeste to što je Dino Merlin godinama bio predsednik Skupštine AMUS-a (Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca Bosne i Hercegovine).

Javno se zalagao za rigoroznu zaštitu autorskih prava i naplatu emitovanja muzike u regionu, što je u javnosti i medijima često izazivalo ironične reakcije zbog velikog broja preuzetih melodija u njegovom sopstvenom opusu.

Pokrenuta peticija za zabranu koncerta u Kraljevu

Podsetimo, nakon što je Dino Merlin održao tri koncerata na stadionu Koševo u Sarajevu, pažnja javnosti preselila se na njegov naredni nastup, zakazan za 5. septembar na Sportskom aerodromu u Kraljevu. Dok jedni s nestrpljenjem čekaju njegov dolazak, drugi mu se oštro protive.

Na sajtu Peticije.online pojavila se peticija pod nazivom "Da se Dinu Merlinu zabrani koncert u Kraljevu", u kojoj autori navode da se protive njegovom nastupu u Srbiji, pozivajući se na pevačeve ranije izjave o Srbima koje su godinama izazivale polemike u javnosti. Peticija je otvorena za potpisivanje i dostupna je svim korisnicima interneta, ali nema pravnu snagu niti predstavlja odluku bilo koje državne institucije.

1/5 Vidi galeriju Stiglo objašnjenje oko koncerta Foto: Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, BoBa Nikolić, Željko Vidinović

Ovo nije prvi put da se oko nastupa Dina Merlina u Srbiji vode burne rasprave. I ranijih godina pokretane su slične peticije i polemike, dok je istovremeno pevač bez problema punio najveće koncertne dvorane u zemlji.

Istovremeno, interesovanje publike za koncert je ogromno. Zbog velikog broja ljudi koji su pokušavali da dođu do ulaznica, platforma za prodaju karata u pojedinim trenucima bila je preopterećena, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.