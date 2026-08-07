Slušaj vest

Jedan je od retkih muzičara na srpskoj muzičkoj sceni sa diplomom fakulteta Nenad Bajić, poznatiji kao Bajone ostao je upamćen mnogim generacijama.

Publika ga pamti

S obzirom da je diplomirao na Stomatološkom fakultetu, muzika je sticajem okolnosti došla spontano i njoj se potpuno se posvetio. Publika se i danas seća njegovih najvećih hitova “Na rubu tvojih usana”, “Molitva” i “Boli me mrak”.

1/5 Vidi galeriju Nenad Bajić Foto: printscreen YT, Printscreen

Ipak Bajone, krajem devedesetih godina odlučio je da se vrati svojoj prvoj ljubavi - stomatologiji. U Beogradu je imao neko vreme privatnu stomatološku ordinaciju, a pre nekoliko godina je izjavio da je muzikom prestao da se bavi jer mu je dosadila.

Bajone danas

Stomatologijom se bavio neko vreme, ali je ponovo došlo do promene zanimanja tako da je sada zaposlen u jednoj inostranoj kompaniji na mestu marketing menadžera i promotera za Srbiju, firma se bavi investiranjem u infrastrukturu, izgradnju poslovnih i stambenih jedinica.

Foto: printscreen YT

Porodičan čovek

Bajone pored toga vodi miran porodični život sa svojom suprugom Gordanom i decom, sinom Nikolom i ćerkom Minom koja su takođe krenula njegovim stopama.

kurir/blic