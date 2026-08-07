DUGO GA NEMA NA SCENI, A SVI GA PAMTE I DAN DANAS: Bajone je jedan od najobrazovanijih pevača, naglo nestao, a evo čime se danas bavi
Jedan je od retkih muzičara na srpskoj muzičkoj sceni sa diplomom fakulteta Nenad Bajić, poznatiji kao Bajone ostao je upamćen mnogim generacijama.
Publika ga pamti
S obzirom da je diplomirao na Stomatološkom fakultetu, muzika je sticajem okolnosti došla spontano i njoj se potpuno se posvetio. Publika se i danas seća njegovih najvećih hitova “Na rubu tvojih usana”, “Molitva” i “Boli me mrak”.
Ipak Bajone, krajem devedesetih godina odlučio je da se vrati svojoj prvoj ljubavi - stomatologiji. U Beogradu je imao neko vreme privatnu stomatološku ordinaciju, a pre nekoliko godina je izjavio da je muzikom prestao da se bavi jer mu je dosadila.
Bajone danas
Stomatologijom se bavio neko vreme, ali je ponovo došlo do promene zanimanja tako da je sada zaposlen u jednoj inostranoj kompaniji na mestu marketing menadžera i promotera za Srbiju, firma se bavi investiranjem u infrastrukturu, izgradnju poslovnih i stambenih jedinica.
Porodičan čovek
Bajone pored toga vodi miran porodični život sa svojom suprugom Gordanom i decom, sinom Nikolom i ćerkom Minom koja su takođe krenula njegovim stopama.
kurir/blic