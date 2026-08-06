Slušaj vest

Vesna de Vinča otkrila je da se tokom svojih 68 godina života čak 14 puta našla na ivici smrti. Nedavno je ispričala jednu od najdramatičnijih situacija kroz koje je prošla, a koja je posebno potresla njenu porodicu.

Foto: Kurir Televizija

- Kao embrion bila sam blizanac, ali se moj brat ili sestra nisu razvili. Rođena sam, a u meni je ostala lopta veličine bebine glave. U njoj su bile neke dlačice i ostaci i to sam nosila u sebi punu 21 godinu. Taj brat ili sestra bliznakinja mogli su da eksplodiraju u meni, to je bilo toliko opasno. Sve se dešavalo na poslednjoj godini studija i čim su lekari to uočili, zakazali su mi hitnu operaciju - rekla je ona, pa dodala:

- Sve je prošlo dobro. Sećam se da, kada sam se vratila kući, tetke su plakale, a ja sam im rekla da sigurno neću da umrem, da moje vreme tek dolazi i da imam mnogo toga još da uradim. Inače, u psihologiji postoji i lečenje smislom, a onaj ko na vreme ne otkrije svoj smisao i misiju, taj će ranije i umreti.

1/9 Vidi galeriju Vesna de Vinča Foto: Privatna Arhiva, Story Vladimir Šporčić

Pronašla nož u svom krevetu

Podsetimo, Vesna de Vinča je otvoreno govorila o nesvakidašnjoj i neprijatnoj situaciji kada je pronašla nož u svom krevetu.

Naime, kako je ispričala, ljubomorna devojka Vesninog prijatelja joj je taj nož ostavila, ali srećom, do povrede nije došlo.

- Ja sam imala jedan nenormalan događaj. Bila je jedna žena, njen dečko je moj najbolji prijatelj. Spavala sam, bila je neka divna atmosfera, gledala sam u okean, a ova se bila napila prethodno veče. Kad sam ustala, savijala sam čaršave i leteo je jedan nož. Ja ne bih obratila pažnju, međutim, iz jedne sobe su izašle dve osobe i gledaju u taj nož koji pada - ispričala je ona u emisiji "Magazin In", pa dodala:

- Ona je zakačila nož, želela je da se nabodem. To se nije dogodilo, uspela sam da se dogovorim sa Svevišnjim. Stvarno je bilo mučno, nisam rekla tom mom prijatelju da ga ne sekiram, ali verovatno sam pogrešila, jer bi možda bio obazriviji prema toj osobi, pa se posle ne bi desilo mnogo toga - poručila je Vesna u pomenutoj emisiji.