VAŽI ZA JEDNOG OD NAJVEĆIH FRAJERA NA ESTRADI, U JEKU SLAVE NESTAO: Pevača jedan potez koštao karijere, a onda se oženio i napustio Srbiju (FOTO)
Kada se 2007. godine pojavio u muzičkoj emisiji „Zvezde Granda“, pevač Nemanja Stevanović bio je pravo otkrovenje.
Mlad, lep i talentovan brzo je postao zvezda, a pripadnice nežnijeg pola su ludele za njim.
Nemanja nekada
Izgled Nemanje Stevanovića drastično se promenio kroz godine. Naime, na vrhuncu popularnosti bio je u burnoj vezi sa Milenom Ćeranić, sa kojom je učestvovao u jednom rijalitiju. Ta odluka ga je, čini se, koštala karijere - kada je napustio rijaliti, sve je krenulo nizvodno.
Nemanja Stevanović nekada:
Neko vreme se povukao iz javnosti i posvetio porodici, supruzi Jeleni i ćerki Maši, međutim karijeru nije u potpunosti zapostavio, nastavio je da se bavi pevanjem.
Venčanje Nemanje i Jelene:
Nemanja je oženio anonimnu devojku koju je ugledao na jednom od nastupa. Par je ubrzo dobio i naslednicu Mašu, a Jelena nikada nije svojim ponašanjem i postupcima privlačila pažnju javnosti.
Danas
Ovako Nemanja izgleda danas:
- Jelenu sam "snimio" na jednom svom nastupu. Celo veče smo se gledali, a na kraju sam joj prišao. Bila je malo suzdržana jer sam poznat, ali samo se femkala - rekao je jednom prilikom Nemanja.
Život na moru
Podsetimo, Nemanja Stevanović zajedno sa porodicom nedavno je napustio Srbiju i odlučio da se preseli u Crnu Goru.
Kako je govorio, odluka o preseljenju bila je rezultat njegove dugogodišnje želje za promenom. Ako je sudeći po objavama na mrežama, nije zažalio zbog toga i uživa punim plućima.