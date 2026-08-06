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Kada se 2007. godine pojavio u muzičkoj emisiji „Zvezde Granda“, pevač Nemanja Stevanović bio je pravo otkrovenje.

Mlad, lep i talentovan brzo je postao zvezda, a pripadnice nežnijeg pola su ludele za njim.

Nemanja nekada

Izgled Nemanje Stevanovića drastično se promenio kroz godine. Naime, na vrhuncu popularnosti bio je u burnoj vezi sa Milenom Ćeranić, sa kojom je učestvovao u jednom rijalitiju. Ta odluka ga je, čini se, koštala karijere - kada je napustio rijaliti, sve je krenulo nizvodno.

Nemanja Stevanović nekada:

1/5 Vidi galeriju Nemanja Stevanović Foto: Printscreen, Printscreen/Pink, Screenshot

Neko vreme se povukao iz javnosti i posvetio porodici, supruzi Jeleni i ćerki Maši, međutim karijeru nije u potpunosti zapostavio, nastavio je da se bavi pevanjem.

Venčanje Nemanje i Jelene:

Nemanja je oženio anonimnu devojku koju je ugledao na jednom od nastupa. Par je ubrzo dobio i naslednicu Mašu, a Jelena nikada nije svojim ponašanjem i postupcima privlačila pažnju javnosti.

Danas

Ovako Nemanja izgleda danas:

1/5 Vidi galeriju Nemanja Stevanović Foto: Printscreen, Kurri tv, Printskrin/Prva

- Jelenu sam "snimio" na jednom svom nastupu. Celo veče smo se gledali, a na kraju sam joj prišao. Bila je malo suzdržana jer sam poznat, ali samo se femkala - rekao je jednom prilikom Nemanja.

Život na moru

Podsetimo, Nemanja Stevanović zajedno sa porodicom nedavno je napustio Srbiju i odlučio da se preseli u Crnu Goru.

Kako je govorio, odluka o preseljenju bila je rezultat njegove dugogodišnje želje za promenom. Ako je sudeći po objavama na mrežama, nije zažalio zbog toga i uživa punim plućima.