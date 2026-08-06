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Đula Drini porodila se i na svet donela dečaka koji je upotpunio porodičnu idilu u njenom domu.

Radosna vest brzo je obradovala njene najbliže, ali i brojne obožavaoce, a najvažnije je da se i mama i beba osećaju dobro.

Simbolično ime

Pevačica Đula Drini i njen suprug odlučili su da sinu daju ime Emin.

Foto: Printscreen

Ovo ime potiče iz arapskog jezika, veoma je popularno i nosi izuzetno snažnu simboliku. Značenje imena Emin je „pouzdan“, „veran“, „častan“ i „onaj kome se može verovati“.

Pevačica se oglasila fotografijom iz porodilišta, na kojoj se vidi kako leži u krevetu i pokazuje detalje o sinu, a ova objava je mnoge raznežila.

1/5 Vidi galeriju Đula Drini Foto: Printscreen/Grand, Printscreen

Porodična idila je sada potpuna

Đula i njen suprug Edin već imaju ćerkicu Alinu, a dolaskom malog Emina njihova porodična sreća postala je još veća.

Čim se saznalo da je pevačica postala mama po drugi put, društvene mreže su preplavile čestitke i lepe želje koje su uputili brojni pratioci, prijatelji i kolege sa estrade.

Nema sumnje da u njihovom domu ovih dana vlada posebno radosna atmosfera.

Miša Mijatović opleo po "Zvezdama Granda"

Poznati srpski harmonikaš Miša Mijatović bio je predsednik žirija na samom početku muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". U toj stolici sedeo je nekoliko sezona, a sada je prvi put otvoreno progovorio o razlozima zbog kojih je odlučio da napusti ovaj televizijski format.

1/5 Vidi galeriju Miša Mijatović ima bogatu karijeru Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić

Miša Mijatović se prisetio kako je takmičenje izgledalo u njegovom periodu, kada su pravila bila znatno drugačija.

- Kada sam bio predsednik žirija, tada smo bili Bosanac, Steva Simeunović i ja. Davali smo ocene od 1 do 12 i samo smo mi ocenjivali takmičare, sve do finala. To je bilo prve tri, četiri godine i tada nije mogao da ispadne neko ko je bolji od nekog ko je slabiji - rekao je on.

kurir/blic