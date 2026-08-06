Slušaj vest

Da te narod toliko voli, a tako brzo zaboravi je doživela Isidora Bjelica. Prošlo je šest godina otkako je preminula književnica, novinarka i jedna od najautentičnijih javnih licnosti sa ovih prostora. Iako je za života ostavila neizbrisiv trag u književnosti, medijima i javnom životu, čini se da je vreme učinilo svoje mnogi koji su nekada bili deo njenog života danas je se retko sete, barem javno.

Prijateljstva koja traju

Medutim, postoji jedan čovek koji ni ove godine nije dozvolio da uspomena na Isidoru prođe u tišini. Reč je o Vojislavu Bajiću, njenom dugogodišnjem poštovaocu i prijatelju, koji iz godine u godinu na društvenim mrežama objavljuje dirljive reči posvećene književnici, pokazujući da postoje prijateljstva i odanost koje ne prestaju odlaskom voljene osobe.On je čak jedno vreme vodio i njene ruštvene mreže.

Pamte je po dobrom

1/5 Vidi galeriju Godine tuge bez književnice Foto: Kurir / Nemanja Pančić, Preentscreen/Youtube, Zorana Jevtić, Damir Dervišagić, Stefan Stojanović



Njegova ovogodišnja objava još jednom je izazvala emocije mežu onima koji su poznavali Isidoru ili voleli njen rad.

-Šest godina bez Isidore... Šest godina kako je svet malo manje šaren, malo tiši i mnogo manje hrabar. Kažu da vreme leči sve, ali zapravo nas samo uči kako da živimo sa prazninom koju ostavljaju oni neponovljivi...", napisao je Bajić u poruci, prisećajući se žene koja je, kako kaže, mnoge naučila da žive slobodno, vole bez zadrške i kroz život idu uzdignute glave.

U nastavku obraćanja zahvaljuje joj na svemu što je ostavila iza sebe, isticuci da njeni šeširi, reči i duh i dalje čuvaju uspomenu na jednu sasvim posebnu ženu.

Dirljivo

- Tamo gde si ti draga moja Isi, verujem da ne postoje granice, patnja, ni sivi dani. Hvala ti što si nas naučila kako se živi slobodno, kako se voli bez zadrške i kako se nosi sopstveni ksr uvek sa stilomi uvek uzdignute glave. Tvoji šeširi i tvoje reči ostaju da nas čuvaju od zaborava i prosečnosti. Voli te tvoj Darling zauvek, nejvoše , najjače i sa najvećom zahvalnosti za sve-napiso je čovek koji je bio je uz nju i u lepim trenucima, ali i onda kada je vodila svoje najteže životne bitke. Njihovo prijateljstvo i međusobno poštovanje nisu bili namenjeni samo javnosti, već su se gradili daleko od reflektora, kroz iskrenu podršku i ljudsku bliskost. Iako Vojislav godinama živi i radi u Nemačkoj, postoji običaj od kojeg nikada ne odustaje. Svaki put kada doputuje u Srbiju, među prvim mestima koje obiđe jeste Isidorin grob. Na taj način, bez velikih reci i pompe, odaje poštu osobi koja je ostavila dubok trag u njegovom životu.

Držili se godinama

1/12 Vidi galeriju Prijateljstva koja ne umiru Foto: Privatna Arhiva



Isidora Bjelica bila je žena koja je živela punim plućima, pisala bez kompromisa i govorila ono što mnogi nisu smeli. Svojim knjigama, kolumnama i javnim nastupima ostavila je pečat koji i danas izaziva razlicite emocije, ali nikoga nije ostavljao ravnodušnim. Isidorina ćerka Vila Pajkić podelila je na društvenim mrežama isečak iz emisije u kojoj je gostovala svojevremeno književnica.