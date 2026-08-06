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Priča koja se decenijama prepričava po beogradskim kuloarima ponovo je isplivala u javnost. Prema rečima sagovornika Kurira koji tvrdi da je upoznat sa događajem, jedan muškarac, koji se šezdesetih godina bavio provalama u kuća, navodno je jednom prilikom ušao i u dom pevačice Lepe Lukić.

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Kako tvrdi naš sagovornik, a čiji identite čuvamo jer obavlja državnu funkciju muškarac je tek nakon ulaska u kuću shvatio da se nalazi u domu poznate pevačice.

- Moj prijatelj je šezdesetih godina bio problematičan i bavio se provalama u kuća i stanova po Srbiji. To, naravno, nije za pohvalu, ali je istina. Jednom prilikom upao je u kuću Lepe Lukić. Ona je spavala u sobi. Kada je video da je to pevačica, nije želeo ni da je probudi, ni da je opljačka. Ne znam da li Lepa uopšte zna za taj događaj, ali to se dugo godina prepricavalo po beogradskim kuloarima, ali i u sivoj zoni- ispricao je sagovornik.

Neočekivana situacija

1/5 Vidi galeriju Pevačica bila na meti Foto: Printscreen, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić



Ovu pricu nismo mogli nezavisno da potvrdimo, ali smo tim povodom kontaktirali Lepu Lukić i pitali je da li se seća takvog događaja.

Pevačica nije bila raspoložena da se vraća na price iz prošlosti.

- Ma znam, ali ne zanima me to. Svako ko se javi treba ja da ga komentarišem? Ne mogu. Više se i ne sećam da li je bilo ili nije bilo. Tolike su godine prošle, ko zna šta je sve bilo -rekla je Lepa Lukic.

Na kraju razgovora kroz osmeh je poručila da bi radije odmarala nego razmišljala o događajima koji su, ukoliko su se zaista dogodili, ostali daleko iza nje.

Buduci da ne postoje javno dostupni dokazi koji bi potvrdili ovu priču, ona za sada ostaje na nivou svedočenja i anegdote koja se, prema navodima sagovornika, decenijama prenosi usmenim putem.