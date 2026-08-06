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Biznismen Dragan Stanković, upriličio je u Grockoj glamuroznu gala proslavu povodom svog 50. rođendana, za koju je navodno iskeširao više od 150.000 evra.

Ludilo na rođendanu

Dragan Stanković je ovim povodom okupio članove porodice, najbliže prijatelje, poslovne saradnike i brojne zvanice sa domaće javne scene kako bi zajedno obeležili njegov rođendan.

1/7 Vidi galeriju Dragan Stanković Foto: Prinrsceen/Instagram

Da se nije štedelo ni na jednom detalju govori i činjenica da je sve prštalo od čistog luksuza već na samom ulazu u vilu, gde je goste dočekao dugački crveni tepih koji vodi direktno do prostranog dvorišta sa bazenom.

Kompletan prostor bio je dekorisan u elegantnoj crno-zlatnoj kombinaciji, dok su svečane stolove krasili raskošni kristalni svećnjaci, a u prvom planu našli su se i zlatni detalji, kao i harfa.

Kako piše pišu domaći mediji, za slavlje je dao više od 150.000 evra.

Moćna poruka

Na svakom stolu goste je dočekala i dirljiva, personalizovana poruka domaćina: "Ne meri se život godinama, već ljudima koji ga čine vrednim. Hvala što ste večeras sa mnom."

1/9 Vidi galeriju Dragan Stanković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Estrada

Svečana proslava protekla je u izuzetno veseloj atmosferi uz bogatu trpezu, a slavlje i sjajno raspoloženje potrajali su sve do ranih jutarnjih časova. Na proslavu se sjatila i cela estradna scena koja je atmosferu na podijumu vrlo brzo dovela do usijanja.

kurir/republika