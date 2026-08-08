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Slavko Banjac bio je jedan od najomiljenijih pevača, a kada je nestao sa scene, nije zapevao skoro 20 godina.

Banjac je jednom prilikom naglasio da, kada bi ispričao celu istinu o svom povlačenju sa scene, „Srbija bi gorela“, a kako su godine prošle Slavko se dosta promenio i danas je gotovo neprepoznatljiv.

"Ako nisi sa nama, onda si protiv nas"

- Nešto su tražili od mene, ja nisam bio spreman na tu ponudu u tom trenutku jer sam mislio da samo treba da pevam i da se družim, ništa više. Ni finansijski momenat me nije zanimao, gajio sam veliku ljubav prema muzici. Međutim, oni to drugačije gledaju: "Ako nisi sa nama, onda si protiv nas" - rekao je.

Foto: Promo

"Život je bio u pitanju"

- Nije to moj hir bio što sam se povukao iz muzike, to je nešto što ja više nisam mogao da kontrolišem, a život je bio u pitanju, moj i moje porodice, tako da u tom trenutku nije bilo kompromisa. Znam da sam čist kao suza, ali želje nekih tamo ljudi se nisu uklapale s mojim životom, a ja sam samo želeo da pevam - dodao je Banjac za "Kurir".

Zbog njegovog iznenadnog nestanka 1995. godine, na vrhuncu karijere, pričalo se da mu je lice unakaženo u saobraćajnoj nesreći, a Banjac je to porekao.

1/5 Vidi galeriju Slavko Banjac Foto: Kurir

- To nije bio razlog povlačenja, ni slučajno. Imao sam prilike i da u društvu čujem šalu ‘nema te ko Slavka Banjca’, a da ljudi i ne prepoznaju da sam to ja! Verujte mi! Razne izmišljene priče su stizale do mene. Nekad bi me slatko nasmejale. Pričalo se da živim u Americi, Grčkoj, ali to ništa nije bilo tačno. Dosta sam putovao, pa su me često viđali po aerodromima. Ali jednom mi se desilo, na jednom veselju, da me gleda devojka celo veče, i ja primetim, jer sam navikao da pratim ljude dok sam svirao po hotelima. Snimim gurkanje, došaptavanje. Priđem joj i kažem: ‘Dušo moja, u čemu je problem?’ ‘Jeste li vi Slavko Banjac?’ ‘Zašto se mučiš sat vremena? Jesam!’ Ona počinje da plače. Uzima telefon i okreće nekoga, i počinje da psuje i viče: ‘J**** li vam majku, pa on je živ!' - ispričao je anegdotu medijima jednom prilikom.