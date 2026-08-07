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Letnja sezona u Ulcinju, koja je prethodnih godina važila za jednu od najživljih na crnogorskom primorju, ove godine donela je neočekivan preokret. Prema zvaničnim saopštenjima organizatora i ugostiteljskih objekata, pojedini nastupi pevača otkazani su zbog slabije posećenosti, dok se mnogi lokali odlučuju da muzički program organizuju uz di-džejeve.

Pomrsili konce

Vlasnici klubova i organizatori navode da je interesovanje gostiju ove sezone manje od očekivanog, zbog čega su bili primorani da koriguju program kako bi smanjili troškove organizacije. Umesto angažovanja estradnih zvezda, sve češće se odlučuju za DJ večeri, koje su znatno povoljnije za organizaciju.

Kako ističu, ovakva odluka nije usmerena protiv izvođača, već predstavlja pokušaj prilagođavanja trenutnoj situaciji na tržištu i broju gostiju koji borave na primorju.

Rade punom parom

1/6 Vidi galeriju Za njih nema odmora Foto: Nikola Žugić, Ognjen Gregović, Printscreen

Mnogi pevači koji su imali zakazane nastupe obavešteni su da se koncerti neće održati, dok su pojedini termini pomereni za kasniji period u nadi da će se posećenost popraviti do kraja sezone.

Ugostitelji se nadaju da će druga polovina leta doneti veći broj turista i omogućiti povratak bogatijeg muzičkog programa. Do tada, čini se da će u brojnim ulcinjskim lokalima atmosferu uglavnom održavati di-džejevi, čiji su nastupi postali dominantan izbor organizatora.

Organizovane

1/6 Vidi galeriju Pevačice ne čekaju na tezgu Foto: Marko Karović, Printscrean, Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Da li će se situacija promeniti u nastavku sezone, ostaje da se vidi, ali je izvesno da je ovog leta muzička ponuda u pojedinim delovima Ulcinja znatno drugačija nego prethodnih godina.

Ipak,za Višnju Petrović, Breskvicu, Sandr Afriku, Teu Tairović, Daru Bubamaru, Slobu Radanovića nema zime. Pevačima nijedan nastup nije otkazan.