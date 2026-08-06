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Nataša Bekvalac nastupila je na tradicionalnom festivalu u Zvorniku pred oko 15.000 ljudi, a čast da zagreje atmosferu pre njenog izlaska na binu pripala je bivšoj finalistkinji „Zvezda Granda“ Aniti Aleksić.

Velika podrška

Mlada pevačica koncert je otvorila velikim hitom Lepe Brene „Uđi slobodno“, a publika ju je od prvih taktova dočekala ovacijama. Nakon svog nastupa Anita nije napustila festival, već je ostala da uživa u koncertu starije koleginice, koja joj je pružila veliku podršku iza scene.

Nataša nije krila oduševljenje mladom pevačicom, pa joj je uputila nekoliko reči koje će Anita, kako kaže, dugo pamtiti.

„Ovaj posao nije lak, ali je mnogo lep“, poručila je Bekvalčeva mladoj koleginici.

Kao sestre

Njihov susret obeležila je i jedna simpatična situacija. Naime, kako su obe plavuše, a za nastup su imale gotovo identične punđe, pojedini članovi organizacije u bekstejdžu na trenutak su pomislili da je Anita Natašina rođena sestra. Obe su se nasmejale ovoj zabuni i našalile da zaista mogu da prođu kao sestre.

Foto: Privatna arhiva

Ogromna čast

Anita priznaje da će nastup u Zvorniku dugo pamtiti, ali i da joj je podrška Nataše Bekvalac mnogo značila na početku karijere.

„Što se mog nastupa tiče, još sam pod utiskom. Ogromna je čast stati pred toliki broj ljudi koji pevaju u glas sa vama. Predivno je bilo, toliko pozitivne energije.

01:29 Nataša Bekvalac Izvor: Kurir

- Sada ulazim u studio i spremam pesme, a biće još nekih projekata. Nataša je predivna, bez trunke sujete, spremna da udeli savet i kompliment. Mnogo mi je značilo sve što mi je rekla. Moram da priznam da mi je dala dodatni vetar u leđa. Od nje treba učiti i hvala joj i ovim putem“, rekla je Anita.