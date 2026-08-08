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Estradna scena decenijama važi za jedan od najunosnijih poslova na Balkanu. Najveće muzičke zvezde godinama pune koncertne dvorane, nastupaju širom regiona i dijaspore, a osim od muzike, značajne prihode ostvaruju i od autorskih prava, reklama, ulaganja u nekretnine i privatnih biznisa. Iako o zaradi retko govore javno, procenjuje se da su pojedini pevači tokom višedecenijske karijere zaradili višemilionske iznose.

Dominira

1/5 Vidi galeriju Pevačica uložila u posao Foto: Instagram/thatmylo, Paolo Milović, Printscrean, Printscreen/Instagram

Među njima je i Lepa Brena, koja je osim uspešne muzičke karijere godinama gradila i poslovno carstvo. Zahvaljujući brojnim koncertima, albumima, televizijskim projektima i privatnim ulaganjima, važi za jednu od finansijski najuspešnijih regionalnih zvezda.

Na listi najimućnijih često se nalazi i Zdravko Čolić. Njegovi koncerti redovno obaraju rekorde posećenosti, a publika ga prati više od pet decenija. Dugovečnost na estradi omogućila mu je da izgradi jednu od najstabilnijih i najuspešnijih karijera u regionu.

Svetlana Ceca Ražnatović takođe spada među pevače koji su tokom karijere ostvarili ogromne prihode. Brojni hitovi, rasprodati nastupi i višedecenijska popularnost doneli su joj značajnu finansijsku dobit, a i danas važi za jednu od najtraženijih izvođačica.

Aca Lukas godinama je među najangažovanijim pevačima kada je reč o nastupima. Iako je više puta otvoreno govorio o velikim životnim usponima i padovima, njegova karijera donela mu je milionske prihode zahvaljujući velikom broju koncerata i hitova.

1/6 Vidi galeriju Estrada vredno radi Foto: Shutterstock, ATAIMAGES, MONDO/Matija Popović, Instagram, Damir Dervisagic/Kurir

Kada je reč o mlađoj generaciji, Aleksandra Prijović poslednjih godina doživela je ogroman uspeh. Serija rasprodatih koncerata širom regiona pokazala je da je postala jedna od najtraženijih pevačica, a muzički stručnjaci procenjuju da su joj upravo velike turneje donele milionske prihode.

Pored nastupa, mnoge estradne zvezde ulažu u nekretnine, restorane, modne brendove ili druge privatne poslove, čime dodatno uvećavaju svoje bogatstvo. Upravo zbog toga, zarada najvećih muzičkih imena odavno se ne zasniva samo na prodaji albuma i koncertima, već na pažljivo građenim poslovnim imperijama.

1/5 Vidi galeriju Pevačica zarađuje ozbiljan novac Foto: Damir Derivšagić, Petar Aleksić, RomanR/Shutterstock, Printsceen

Ipak, koliko su tačno zaradili tokom karijere, zna samo mali broj ljudi. Većina pevača o svojim finansijama govori veoma retko, pa se u javnosti uglavnom pojavljuju procene, dok tačni iznosi ostaju njihova poslovna tajna.