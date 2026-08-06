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Vest da Bojana i Mirko Šijan prodaju piliće na pijaci i od toga zaruđuju ozbiljan novac privukla je veliku pažnju javnosti. Nakon toga su njih dvoje nastavili da izazivaju razne reakcije, posebno Bojana, a ovog puta novom objavom na društvenim mrežama.

Foto: Printscreen Instagram

Naime, par sada provodi odmor na moru, gde uživaju na jahti, a Bojana je pokazala svoju savršeno izvajanu figuru u kupaćem kostimu i time je oduševila mnoge. Osim toga, odlučila je da podeli i fotografiju svog supruga Mirka sa kojim uživa u toplom letnjem danu.

Foto: Printscreen Instagram

Dnevno zarade 300.000

Podsetimo, opularni par, Mirko Šijan i njegova supruga Bojana svojim primerom pokazuju da se vredan rad isplati. Oni su nedavno doneli odluku da prošire porodični posao sa pilićima, a taj biznis započeli su Bojanini roditelji. Tako je ovaj mladi bračni par zakupio novu tezgu na pijaci u Surčinu. Da su uspeli tokom svog vrednog rada, govori u prilog tome da njihov dnevni pazar navodno nikad ne padne ispod 300.000 dinara.

Dok dobro razrađen posao funkcioniše, oni provode slobodno vreme u velelepnoj porodičnoj vili u Surčinu, a njena vrednost procenjuje se na 700.000 evra.

1/7 Vidi galeriju Bojana Rodić i Mirko Šijan Foto: Ana Paunković, Printscreen/Instagram

Mirko i Bojana ozbiljno pristupaju poslu, a izvor blizak Šijanovima je otkrio neke detalje ovog njihovog poduhvata.

- Izabrali su veoma prometno mesto, baš su se dali u svemu tome. I Mirko i Bojana su veoma vredni, posvetili su se porodici i tom poslu od kojeg uzimaju ozbiljne pare - priča izvor.

"Dobar je taj mali, vredan"

Bez obzira što dobro zarađuju, Mirko nemka problem da na pijaci radi i najteže poslove. Neretko se može videti kako on donosi robu, a čak pere piliće i sređuje sudove nasred pijace na česmi, što je za svaku pohvalu, a reči hvale imaju i prodavci sa okolnih tezgi.

- Dolazi Mirko, kako ne. Ne dolazi svaki dan, više traže Bogdana ( prim. aut. tasta) za posao, njega znaju ljudi, ali pomogne i on nekad. Dođe da sanese piliće, da vidi da li treba nešto, kod njih je tezga uvek puna. Zna i na česmi da opere opere piliće i sredi sudove u kojima je bila roba. Imaju posla po ceo dan, i ja kod njih pazarim meso.

1/5 Vidi galeriju Danas će se u crkvi Svete Petke u Surčinu obaviti krštenje malog Vukana Šijana, sina Mirka i Bojane Šijan. Foto: Pink, Printskrin/Instagram

- Toliko posla ima da traže sad još jednu prodavačicu. Svaka im čast stvarno, a on dečko, vidi se da je vaspitan onako narodski. Ne može ni po čemu da se vidi ni da je bogat, ni ko je ni šta je. Izgleda kao svi mi, obučen kao svi mi majica pantalone. Dobar je taj mali, nasmejan, vredan. I da pomogne i da radi, svaka čast - rekla je za "Telegraf" jedna prodavačica sa ove pijace.

Druga koleginica sa pijace tvrdi da Šijan ima sjajan odnos sa svima.

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