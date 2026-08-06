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Nakon što je Maja Marinković saznala da se Asmin Durdžić dopisuje sa izvesnom Gabi, starleta je napravila ljubomornu scenu, a njen izabranik tvrdi da je reč o bankarki sa kojom se čuje isključivo zbog posla, ali Maja nije pristala da poveruje u tu priču.

Vrlo brzo je svađa eskalirala u pravi fizički obračun, propraćen materijalnom štetom, budući da je Asmin u naletu besa razbio mobilni telefon, ali i šoferšajbnu na automobilu

1/9 Vidi galeriju Maja i Asmin sumiraju utiske na superfinalu Elite 9 Foto: Kurir

U javnosti se sada pojavio i snimak na kom se čuje kako Asmin komunicira sa Gabi na nemačkom jeziku, a Maja sve vreme sedi pored, sluša šta pričaju i sve to snima svojim telefonom!

Situacija je otišla predaleko kada se na pomenutom snimiku čula Maja sa sledećom opaskom:

- Neka priča glasnije, k*rva!

Iako nije preneo šta joj je Gabi tačno poručila, Asmin je Maji rekao sledeće:

- Kaže da nisi normalna.

Starletu je taj komentar izbacio iz takta, te je nastavila dalje sa opaskama, ali ovog puta govoreći na kombinaciji srpskog i engleskog jezika, kako bi ju je i izvesna bankarka razumela.

- Mrš, j*bem li ti! F*ck you, k*rvo! - govorila je Maja.

Maja se oglasila

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Marko Karović

- Poruke su neke obrisane, jer je on s*ksuelno opštio sa njom. A i rekao mi je da je ona žena lakog morala koja opšti sa svojim klijentima. Čim vidi da imaju malo veći konto, a on je u to vreme imao stvarno dosta, ona je to videla, okliznula se i saplela se na penis - rekle ja Maja u svom stilu za Pink.rs.

Potom je ispričala šta je prethodilo njenoj svađi sa Asminom.

1/9 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Marko Karović

- Sledeće šta se dešava, on je njoj dao pre nekoliko godina psa, jer niko nije mogao da ga čuva. Taj pas se zove Roki, a ona je njemu napisala gde je kupio Rokija, a on je te poruke obrisao. Pošto je on dao tu džukelu, tu džumaru, kontenjerca, znaš kakav je, na šta liči, neki mešanac, ona je napisala gde je kupio Rokija, jer je jadan umro. On je tu nešto rekao, ona poslala slike, a te poruke su obrisane, ja to nisam videla. Ali sam videla kad je Mustafi napisao u porukama: Umro Roki, ja sam povezala i na kraju mi rekao. Prof*knjača teška, u tom gradu gde žive, u Lincu, Gabrijela. Ima promiskuitetnu devojčicu, nemaju para, pa je htela preko nekog drugog da uvali i ćerku - istakla je Maja, a potom nastavila priču o Gabinoj ćerki, za koju tvrdi da je takođe lakomoralna:

- Drugu je htela da uvali ćerku, mala se zove Lili. Neki njen prijatelj, j*bač, tako mi je on rekao, verovatno završava kredite isto tako, zvao je Asmina da vidi o čemu se tu radi. Onda sam ja zvala čoveka, da nisu ništa pisali osim tog bankarstva, i tog Rokija, nisu hteli da mi pošalju prepiske. Ona se pravi pametna, neće da mi pošalje prepiske, i sad taj čovek mene uznemirava, zove mene, zove njega, nastao je tu sad malo veći problem.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

Maja je dala komentar i na svađu sa Gabi, koju je psovala i na kombinaciji srpskog i na engleskog jezika.

- Probala je preko Rokija, ali ne ide. Ona je rekla da sam ja luda, ali ja ne razumem nemački. Znaš kako te švabice rade - rekla je, pa dodala:

- Pretila je da će njega da tuži. Oni nemaju više komunikacije. Asmin neće više biti deo te banke, mora da menja banku, ne može da bude u banci u kojoj j*bava radnice. Sad su svi blokirani - zaključila je Maja.

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