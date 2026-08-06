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Bivši partneri, Lazar Čolić Zola i Miljana Kulić su zbog svog turbulentnog ljubavnog odnosa privlačili ogromnu pažnju javnosti. Njihovu romansu pratile su brojne svađe, ali izgleda da je došlo do obrta!

Prema pisanju "Blica", Miljana i Zola zajedno su u Ulcinju u jednom lokalu gde su sedeli i ćaskali u društvu zajedničkih prijatelja kada ih je ekipa zapazila.

1/6 Vidi galeriju Miljana Kulić pobegla iz Elite i odmah sa Zolom u priču Foto: Printscreen

Oni su sedeli jedno do drugom, a po izrazima lica, reklo bi se da im je prijatno i da uživaju u opuštenoj atmosferi na primorju. Zbog dobrog raspoloženja koje su sa sobom poneli na ovo druženje, deluje da su sve trzavice između njih rešene, ali jedna stvar i dalje nije poznata.

Iako atmosfera govori više od njih, ne zna seda li je bivši par obnovio romansu, ili je reč samo o zakopanim ratnim sekirama i prijateljskom odnosu nastalom u ime zajedničke prošlosti.

"Niko kao ja"

Vest o dobrom odnosu je potvrdila i Miljana koja se oglasila na svom Instagram nalogu i podelila snimak svog bivšeg dragog uz pesmu Ane Nikolić - "Hvala, doviđenja". Stihovi koji su se čuli uz taj video bili su: "Niko kao ja, hvala, doviđenja". Ovim potezom, Miljana je zagolicala maštu pratioca da je možda reč o ljubavnom pomirenju, ali to još uvek nije potvrđeno.

00:05 miljana i zola na okupu posle svega Izvor: Kurir

"Miljana je ostavila najveći trag na mene"

Zola je nedavno za pomenuti medij govorio o tome koliko je Miljana ostavila dubok trag na njega.

1/6 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Printscreen Instagram, Pritnscreen

- To je definitivno odnos koji je obeležio moj boravak tamo, bez obzira što je bilo sigurno preko desetak odnosa, ali sa njom je bilo najupečatljivije ljudima napolju, a i glupo bi bilo da ne kažem da je ona ostavila najveći trag na mene, jer sa njom sam proveo najviše vremena. Ne gledam na taj odnos sa neke strane divljenja, s obzirom na to šta se sve izdešavalo, ali sve je to deo mog života. Ne želim da bežim od toga. Smatram da sam pravio greške, sve te devojke su bile moj izbor u tom trenutku i niko me nije terao apsolutno na bilo šta. Sve neke loše stvari koje su se izdešavale. Smatram da sam ja kriv kao i te pojedine osobe. Ja sad da pričam o određenim osobama kakve su, šta su, gde su njihove greške, prvo treba da pogledam u svoje dvorište i da vidim sebe savršenog, a još sebe nisam video savršenog i mislim da se neću nikad ni videti, ali trudim se da budem što bolji - rekao je Zola, a na pitanje da li je u kontaktu sa Miljanom rekao je:

1/3 Vidi galeriju Lazar Čolić Zola smršao 23 kilograma Foto: Printscreen

"Čujemo se..."

- Dešava se da se čujemo s vremena na vreme, pogotovo kako je TikTok zastupljen, u okej smo u odnosu. Ne mogu da kažem ni za nju da je kao pre, da me konstantno zove, smara, teroriše. Nije uopšte ništa strašno, ništa loše. Ponekad se dogovorimo da odigramo neki meč na TikToku. Želim sve najbolje i njoj i njenoj porodici. Verujem da i ona to isto želi i mojoj i to je to. Nismo se videli preko dve godine. Nemamo tu komunikaciju u ljubavnom smislu. Nema zle krvi. Shvatio sam da to ničemu dobrom ne vodi i jednostavno svima je sve oprošteno.