"Ona me je izlečila"

- Od Mine sam naučio kako u životu nemaš samo jednu il dve šanse, već da je svaki novi dan, nova šansa. Mina mi je pokazala sve moje slabosti i svu moju snagu koju nisam ni znao da posedujem. Mina me je naučila i da nisam potpun čovek ako se stidim da zaplačem kada mi je teško. Mina me je naučila da uvek prvo slušam svoje srce, pa tek onda um i logiku jer srce i logika ne idu uvek istim putem. Mina me je naučila da ljubav nikad nema dva izbora, već samo jedan, a to je odanost do groba. Zašto sam vam ovo ispričao? Zato što je ona mene izlečila. Ona mene... ona mene, od svih mojih glupavih pravila kojih sam se držao ceo život. P.S. Svako od vas ima svoju Minu. Čuvajte vaše Mine, jer time će te sačuvati vas same od svega onog sto spoljašnji svet ima da vam podvali. Čuvajte ih i budite zahvalni životu sto ih imate pored sebe, a one ce to uvek umeti da vam vrate desetostruko. Uvek i svaki put. Ne sumnjajte u to nikada - napisao je on, a Mina je to odmah podelila na svojim mrežama.