"ONA ME JE IZLEČILA" Veliko Kasperovo priznanje o Mini Kostić, osvrnuo se na bolne teme: Zaplačem kad mi je...
Mina Kostić i njen izabranik Mane Ćuruvija Kasper svaki mogući trenutak provode zajedno nakon što je pevačica otpuštena sa bolničkog lečenja u ustanovi "Laza Lazarević".
Kasper ne krije svoja osećanja prema partnerki, pa se neretko javno oglašava i govori o tome koliko mu je važna. Tako se on, ovog puta, oglasio na svom nalogu na Instagramu i podelio veliko priznanje o tome kako je od Mine mnogo toga naučio.
"Ona me je izlečila"
- Od Mine sam naučio kako u životu nemaš samo jednu il dve šanse, već da je svaki novi dan, nova šansa. Mina mi je pokazala sve moje slabosti i svu moju snagu koju nisam ni znao da posedujem. Mina me je naučila i da nisam potpun čovek ako se stidim da zaplačem kada mi je teško. Mina me je naučila da uvek prvo slušam svoje srce, pa tek onda um i logiku jer srce i logika ne idu uvek istim putem. Mina me je naučila da ljubav nikad nema dva izbora, već samo jedan, a to je odanost do groba. Zašto sam vam ovo ispričao? Zato što je ona mene izlečila. Ona mene... ona mene, od svih mojih glupavih pravila kojih sam se držao ceo život. P.S. Svako od vas ima svoju Minu. Čuvajte vaše Mine, jer time će te sačuvati vas same od svega onog sto spoljašnji svet ima da vam podvali. Čuvajte ih i budite zahvalni životu sto ih imate pored sebe, a one ce to uvek umeti da vam vrate desetostruko. Uvek i svaki put. Ne sumnjajte u to nikada - napisao je on, a Mina je to odmah podelila na svojim mrežama.
Zajedno rade na pesmama
Podsetimo, Mina sada radi na novim pesmama, a Kasper joj u tome i te kako pomaže. On je Mini velika podrška, a nedavno joj je uputio lepe reči, koje je potom podelio javno uz snimak na kom Mina veselo igra u svom domu uz muziku.
- Ona je vama rekla da sam ja neumoran, a pogledajte nju, večna devojčica u duši. Neumorna je koliku želju ima za pevanjem. Moj ponos - naveo je Mane.
Nakon toga, Kasper je podelio još jedan video gde je poručio kratku, ali jasnu poruku:
- Ljubav nema pravila- pisalo je u objavi, a upravo tako se zove i Minina nova pesma, koju je Kasper napisao za nju.
BONUS video: