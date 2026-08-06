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Anastasija Brčić, bivša rijaliti učesnica, podelila je detalje iz odnosa sa Borom Santanom, ali i o tome kako su njihovi najbliži reagovali na dešavanja iz devete sezone "Elite".

Ona je progovorila i o odnosu sa Urošem Stanićem, za koga tvrdi da protiv njega nema ništa.

- Uroš i ja nismo bili u sukobu ni tamo, imali smo okej odnos. To što se dešavalo između njega i Bore ja sam gledala kao zezanciju, bilo mi je simpatično, smešno, bilo je situacija kad sam bila i ljubomorna jer sam pomislila: Da li se Bori stvarno sviđa Uroš? Ali ja sam sa Urošem bila uvek korektna, čuli smo se ovih dana, ne vidim ga kao pretnju, ni kao osobu koja mi želi loše - rekla je ona.

1/7 Vidi galeriju Uroš Stanić po izlasku iz Elite 9, finale Foto: Marko Karović

"Nisam ravnodušna prema Bori"

Otkrila je da se emocije prema Bori Santani nipošto nisu ugasile.

- Nisam ravnodušna prema Bori, ljudi to znaju, ali sad želim kod kuće, želim biti udaljena od svega, nešto mi nije odgovaralo. Ne podudaramo se u nekim situacijama, oboje smo vatra, brzo planemo, dva slična teško funkcioniše, niko ne zna da spusti loptu, odnos nam je oduvek haotičan, pa i napolju je bilo takvih situacija, sad smo u fazonu, bićemo okej, čućemo se da vidimo kako smo, ali svako ide svojim putem, pa videćemo. Emocije imam i dalje, ali kad budem okružena svojim ljudima, svojom energijom, nekako ću sve to da prevaziđem, idem svojim putem - istakla je Anastasija, a onda iskreno odgovorila kako je njena porodica reagovala na sve:

1/4 Vidi galeriju Anastasija Brčić ponovo kažnjena u Eliti Foto: Pink Printscreen

- Oni kad su mene nazvali, hteli su samo da mi čuju glas, da vide da li sam dobro, da li je sve okej, samo da dođem kući, da me vide i zagrle. Ja sam mislila da je sve okej, da mi ništa nisu zamerili. E onda kad sam došla kući, onda smo imali ozbiljan razgovor o svemu.Moj otac je razgovarao sa Borom, prvo sa njegovim bratom, pa sa njegovim ocem. Taj razgovor je bio malo onako ljut, posle su spustili loptu, pa su pričali normalno, uljudno, sve je bilo okej na kraju. Porazgovarali su. Sestra mi je rekla: Anastasija, šta se to dešavalo, užas! Majka je bila u fazonu da ne želi da se čuje sa njim, ni da razgovara, dok ne vidi da je taj čovek drugačiji napolju i da je odnos zaista ozbiljan. Nikad mi nisu branili u životu, ali sam se plašila kako će da reaguju jer je Bora stariji od mene. Iako je moj otac stariji od majke, ali nikad nisam bila u toj situaciji, jer nisu nikad imali prilike da me vide pored tako nekog starijeg muškarca, bezveze sam se istripovala. Majka me je istripovala, jer ona je konzervativna, ja sam sebi zamerala neke stvari koje su napolju normalizovane. Braća su isto bila u fazonu: Imaš svoj život, radi šta hoćeš, ali nećemo se čuti s njim dok ne vidimo šta ćeš s njim. Sestra se čula sa Borom, dopisivali su se i videli.

1/5 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Printscreen

"Bili smo na ručku..."

Na kraju je otkrila kakvi su im planovi za ubuduće.

- Danas smo Bora i ja bili na ručku... Imamo super odnos, ali ja idem svojoj kući, on ostaje ovde, pa ćemo posle videti šta će biti. Ne mogu da razmišljam o tom odnosu, mnogo stvari me čeka da obavim - rekla je ona za "Pink".