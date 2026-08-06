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47 sinova i jednu ćerku je za života usvojila "kraljica romske muzike", Esma Redžepova koja je zbog svoje humanosti bila dva puta nominovana za Nobelobu nagradu.

Kako je i sama isticala, njeno najveće priznanje bila su deca kojoj je pružila topli dom i roditeljsku ljubav, zajedno sa svojim mužem, muzičkim pedagogom Stevom Teodosijevskim.

1/6 Vidi galeriju Esma Redžepova Foto: ATA images, Dragana Udovičić

Oni su u brak stupili iz velike ljubavi, iako je Steva bio prilično stariji od Esme. Oni su zajedno radili, pevali i nastupali, a pevačica ga je često pitala kada će imati svoju decu.

Međutim Esma u mladosti nije mogla da pronađe vreme za odgajanje dece, budući da je bila predana karijeri. Jednom prilikom je objasnila da u to vreme nije bilo moguće odbiti nastupe u pariskoj "Olimpiji" ili pred najznačajnijim svetskim državnicima.

Godine su prolazile, a onda je zakonom prirode shvatila da je kasno za rađanje biološke dece. Nakon toga, Steva i Esma su se odlučili da usvoje decu i pruže im dom.

Svojoj usvojenoj deci su prenosili neizmernu ljubav prema muzici i pesmi, želeći da im budu pravi roditelji.

Zašto su usvajali samo mušku decu?

Jednom prilikom je Redžepova otkrila zašto su birali da usvoje samo mušku decu.

- Da smo usvajali i žensku decu, kad odrastu, pošto nisu ni u kakvom krvnom srodstvu, moglo bi do svačega da dođe.

Foto: Kurir / Dragana Udovičić

S obzirom na to da je ansambl stalno putovao i bio van Beograda, pevačica i njen suprug nisu imali mogućnosti da stalno vode računa o takvim situacijama.

Ipak usvojila ćerku

Pred kraj svog života, Esma hje ipak usvojila devojčicu Eleonoru Mustafovsku.

Esma je često govorila da sa ćerkom ima izuzetno blizak odnos i da funkcionišu kao prave majka i ćerka. Isticala je da je u zrelijim godinama velika prednost imati ćerku uz sebe. Eleonora je završila studije solo pevanja na Univerzitetu ESRA u Skoplju, nakon čega se pridružila sastavu "Esma's Banda", koji je pratio kraljicu romske muzike na brojnim nastupima.

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