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Folk zvezda Dragan Kojić Keba nastavlja da otkriva iznenađenja za veliki solistički koncert „Sad i ko zna kad“, koji će biti održan 12. septembra na stadionu "Tašmajdan".

Nakon što je predstavio Tanju Savić i Anu Bekutu kao svoje specijalne goste, Keba je otkrio i treće ime koje će mu se pridružiti na sceni, reper 2Soma. Publika će imati priliku da čuje njihov zajednički hit „Mega, giga, ultra“, a spoj folka i repa doneće potpuno drugačiju energiju na velikoj sceni.

Povezuje različite generacije

1/4 Vidi galeriju 2SOMA Foto: Oneya

Keba na ovaj način nastavlja da povezuje različite generacije i muzičke pravce, pokazujući da dobra pesma ne poznaje granice.

- Muzika je najlepša kada spaja ljude, generacije i različite muzičke pravce i neke nove energije. Upravo zato mi je posebno zadovoljstvo što će na mom koncertu na "Tašmajdanu" biti gosti sa kojima sam snimio duet i otvorio jedno novo muzičko poglavlje - rekao je Dragan i dodao:

- Sa velikim zadovoljstvom predstavljam mog trećeg specijalnog gosta 2Soma i (mala čikitita) (smeh) - najavljujući još jedan zanimljiv deo koncerta.

Foto: Live Production

- Kada se spoji (nespojivo), pa iskustvo i mladost, onda nastaje nešto posebno.

Posle više od tri decenije karijere, Kojić priprema noć ispunjenu hitovima, emocijama i muzičkim iznenađenjima, a "Tašmajdan" će 12. septembra biti mesto susreta različitih generacija.

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