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Nakon razvoda od kolege Marka Gačića, sa kojim ima dvoje dece, pevačica Goga Gačić ponovo se u potpunosti posvetila poslu i muzičkoj karijeri, koju je zbog porodičnih obaveza jedno vreme stavila u drugi plan.

Pored poslovnih angažmana, veoma je aktivna i na društvenim mrežama, gde je ovoga puta privukla pažnju objavom fotografija u elegantnoj i upečatljivoj haljini.

Goga je odabrala efektan model koji prati liniju tela i ima duboki šlic, a sve je upotpunila vrtoglavim štiklama bež boje.

1/4 Vidi galeriju Goga Gačić sija posle razvoda Foto: Printscreen Instagram

"Blistaš", "Prelepa", "Zgodna", "Procvetala si" - samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.

O razvodu od Marka

Goga i Marko su nedavno potpisali papire za razvod, a sada je otkrila da li je osećaj bio kao da se odvaja deo nje ili kao da se odvaja deo tereta.

- To drugo. U tom momentu kada vam kroz misli prolaze sve te zajedničke godine, na neki način odlazi i deo vas, ali u jednom momentu i pada teret. To je neobjašnjivo. Tako da, iz mog ugla moram da kažem oba - rekla je Goga i otkrila kako će deci objasniti zašto se preziva drugačije nego oni.

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Instagram, Kurir

- Ako me budu pitali... Ne znam kako ću im objasniti. Deca rastu i sve će sami shvatiti. Probala sam da ih zaštitim od svega, neke stvari zadržavam privatno za sebe, nisam sve ni otkrila - istakla je Goga.

Bivšem mužu javno čestitala što će ponovo dobiti dete.

- Evo, mogu ovako javno da mu čestitam! Već sam rekla da deca ništa nisu kriva, deca nisu tražila da se rode, nek su sva deca živa i zdrava. Što se mene tiče, nikada se ne bih svetila preko dece. Kad god bude želeo on može da vidi svoju decu. Sad mu javno čestitam i želim da zatvorim tu temu. Svima želim svu sreću, svako bira svoj put u životu i niko nema pravo da se meša, niti sam ja jedna od takvih - rekla je Goga koja i dalje živi u kući Markovih roditelja, ali da planira selidbu u narednom periodu.

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Instagram Screenshot, Kurir Televizija, Printscreen/Instagram

- Kad se budem selila to će biti negde u blizini jer deca su tu 10 godina i obožavaju baku i deku. Deca će ih uvek viđati gde god se ja budem nalazila. Oni su divni ljudi, obožavam ih. Dogovorili smo se, to je sve rešeno sporazumno. Ne bih komentarisala da li sam zadovoljna time što je pripalo meni.

Kurir.rs / blic

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