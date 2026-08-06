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Video o kom se već sada priča, a po svemu sudeći - tek će, nastao je kadada je Dača Virijević, bivši rijaliti učesnik, posetio je Stanijin luksuzan dom u Rumi.

- Da nemaš možda sutlijaš? - pitao je Dača Staniju, a ona je tada tražila nešto u frižideru.

- Sprdaš li me? - bila je šokirana pobednica "Elite 9".

- Pa, to je lepa poslastica, šta... - odgovorio joj je Virijević kroz osmeh.

Zanimljivo je da su upravo naziv ove poslastice ranije koristili u pogrdnom kontekstu kada su govorili o svojoj ljutoj suparniciMaji Marinković tokom boravka u rijalitiju na televiziji "Pink". Zbog toga ne iznenađuje što je snimak izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Puna kao brod

Stanija Dobrojević, dugo godina unazad živi prilično luksuzno, pa tako neretko putuje na egzotične destinacije i nosi markiranu odeću.

Mnogim ljudima dugo nije bilo jasno na koji način dolazi do tolikog novca, pa je Dobrojevićka jednom prilikom otvoreno pričala o svojim počecima i objasnila kako je u Americi zaradila prvih 100.000 dolara.

1/9 Vidi galeriju Ovako izgleda Stanijin stan u Rumi Foto: Printsceen/Pink, Printscreen/Instagram

Iako danas živi u luksuzu i sjaju, njen početak nije bio toliko galantan. Naime, Stanija je svojim dolaskom u Ameriku počela karijeru u tamošnjem kazinu. Ona je priznala da je u to vreme bila studentkinja i kao toliko mlada, uspela je da zaradi ogromne količine novca.

- Zaradila sam u kazinu kao Blackjack diler. To mi je bio prvi posao, došla sam kao student i zarađivala po 1.000 dolara dnevno. Tada sam sebi rekla da neću stati dok ne zaradim 100.000. Kada sam radila prve takse, pa zaradiš 50.000 mesečno, meni je to bilo kao da sam na vrhu sveta. Vratila sam se u Srbiju, kupila stan i auto, a najviše sam trošila na putovanja. Za to ne žalim - pričala je Stanija Dobrojević ranije za domaće medije.

Luks stan u Rumi

Deo zarađenog novca, Stanija je uložila u nekretnine u Srbiji.

Osim što poseduje stan u Novom Sadu, ona je sebe častila i luksuznim penthausom u rodnoj Rumi.

U galeriji možete videti skupocene lustere, ogromnu garnituru i mnogo detalja koji odišu luksuzom:

1/7 Vidi galeriju Zavirite u stan Stanije Dobrojević u Rumi od 300.000 evra Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

- Obožavam svoj stan i sve što je njemu. Mnogo je dobro što je u samom centru, a ulica je mirna. A i kvadrat me mnogo koštao baš zato što je u centru. Bio je oko 1.500 evra. Za iste pare sam malo dalje mogla da kupim dvosoban stan, ali bez obzira na to, ovaj mi je najbolja investicija u životu. Jeste, doduše, i prva, ali je stan. Garsonjera je i lako može da se proda, a može i da mi bude kancelarija - rekla je Stanija svojevremeno o stanu u Novom Sadu.

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