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Nakon takmičenja u "Zadruzi", rijaliti par Maja i Alen Hadrović, rešili su da promene svoj život i povuku se u svoju oazu mira na Kosmaju - kuću sa bazenom u koju su uložili 200.000 evra!

Oni nisu samo uživali tu, već su i napravili privatni biznis od izdavanja, ali tome svemu je došao kraj, budući da su Maja i Alen doneli odluku da ključ ove nekretnine predaju u ruke nekome ko je zainteresovan da je pazari.

Evo kako izgleda kuća koju prodaju:

ALEN I MAJA HADROVIĆ ULOŽILI 200.000 € ZA VILU NA KOSMAJU: Bazeni, uređeno dvorište, a za palme dali malo BOGATSTVO (FOTO) Foto: Pritnscreen/Instagram

Prodaju kuću za 365.000 evra

Kako kažu, novac im je neophodan. Tako su i doneli odluku da prodaju ovaj pravi raj u koji su uložili čitavo bogatstvo.

- Prodajemo kuću iz razloga zato što ulažemo novac u novi biznis. Ne želim da otkrivam detalje, ali veliki projekat je u pitanju i potrebna su nam sva moguća finansijska sredstva da bi to realizovali. To je razlog prodaje kuće. Pričaćemo u bliskoj budućnosti o svemu, kad dođe do prodaje - rekao je za "Blic" Alen koji je kuću oglasio za 365.000 evra.

Planirali još tri vile

Nove informacije o prodaji vile sve više zbunjuju javnost, budući da su nedavno u planu imali da stvore još tri takve.

Maja i Alen Hadrović Foto: Printscreen/Instagram

- Ako Bog da sledeće godine imaćemo još tri vile, manjeg kapaciteta i manji bazen, ali za odmor. Još jedna ovde na Kosmaju i u Barajevu se sprema sa budućim učesnikom “Elite“ bazen manje površine i tri kontejnera što se prave i na Kosmaju. Još tri vile, ali malo ću pričati da se nešto ne izjalovi - dodao je on za pomenuti medij nedavno.

Šuškalo se da se razvode

Maja i Alen su nedavno šokirali javnost kada su se otpratili na društvenoj mreži Instagram gde su inače redovno objavljivali zajedničke fotografije i snimke.

Zbog ovog poteza Alena i Maje mnogi bruje o tome da im je brak upao u krizu, kao i da postoji mogućnost da dođe do razvoda!

Maja i Alen Hadrović
Maja i Alen Hadrović Foto: Printscreen/Instagram

Tim povodom oglasio se Alen koji tada nije bio raspoložen da detaljiše previše o odnosu s Majom, a nije imao ni odgovor na pitanje zbog čega su se otpratili na mrežama.

- Mi se volimo i u braku smo. Ne želim ništa više da komentarišem - poručio je Alen za Pink.rs vrlo nervozno i uznemireno.

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23:50
STARS 608 26.07.2026. Izvor: Kurir TV