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Voditeljka "Pinka", Ana Radulović, otkrila je da je od razvoda od Mirčeta prošlo gotovo dve godine, ističući da su namerno odlučili da tu vest ne saopšte odmah javnosti.

Kako je objasnila, želeli su da kroz najizazovniji period prođu u miru, bez dodatnog pritiska i pažnje medija.

- Sad će dve godine. Što se tiče medija, svima hvala. Baš su nas u tim prvim danima jako ispoštovali. Kasnije su shvatili da tu i nema nekog posebnog materijala - rekla je Ana prvo.

1/5 Vidi galeriju Brak im nije uspeo Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

- Kada je došlo do razvoda, mi jedan period to nismo saopštili. Čekali smo da se slegne. Pritom je tada išao i "Narod pita" i nekako smo se oboje složili da ne bih volela to da iznosim. Dok traje "Narod pita", ja tu skrećem pažnju na mene, da ljudi koji zovu mogu da komentarišu moj život ili da mi postavljaju pitanja - objasnila je Radulovićeva.

"On je insistirao..."

- Mirče je neko ko ne voli puno da se pojavljuje u medijima. On je prvi insistirao da to bude naše i ja sam se složila sa njim i ispoštovala ga. Ali oboje smo bili svesni da moramo kad-tad da kažemo. Ne da idemo u neke detalje, ali jednostavno moramo mi da budemo ti koji će saopštiti, jer će se kad-tad saznati da smo se razveli - rekla je Ana potom.

Ana je naglasila da nisu želeli da vest o razvodu u javnost dospe preko drugih ljudi, pa su zato odlučili da je sami saopšte kada su procenili da je pravi trenutak.

1/5 Vidi galeriju Ana Radulović Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

- Ili bi se pojavio neko, a mi ćutali mesecima. Dešava se, ali smo nekako odlučili: "Sačekaćemo da prođe to, to i to, pa ćemo saopštiti zajedno." Saopštili smo, izašlo je u novinama - ispričala je ona.

"Zatvorim se kad mi je teško"

- Mene je zvala moja kuma, jer ja baš nikome nisam pričala. Kada mi je teško, zatvorim se. Nisam čak ni svojoj kumi pričala, koja mi je najbolja drugarica od prvog razreda osnovne škole. Znači, od 1999. godine se družimo. Ona me je zvala i pitala da li je ovo istina ili nije, a njega ne znam ko je pozvao. Nisam ga nikada pitala - rekla je Ana potom.

1/8 Vidi galeriju Ana Radulović u bikiniju Foto: Instagram Printscreen, Printscreen/Instagram, Prinscreen

Ana je otkrila da su za razvod znali samo njeni najbliži, kao i da je u teškim momentima osoba koja joj je bila najveća podrška bila njena majka.

- Nikome nisam rekla, samo sam roditeljima tada rekla da on treba da izađe iz stana. Nisam ni razmišljala o tome. Imam veliko strahopoštovanje, ali ja sam takva. Meni kad je teško, ja se zatvorim u sebe. Mama možda... Mama definitivno - zaključila je Ana, prenosi "Informer".

Inače, Ani se pre dva dana slošiklo u centru Beograda, kada je pala pred ljudima. O tome detaljnije možete pročitati OVDE.

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