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Voditelj Darko Tanasijević oglasio se povodom požara u Deliblatskoj peščari, ističući da je duboko potresen jer se njegov brat nalazi na tom području i zajedno sa meštanima učestvuje u gašenju vatrene stihije.

Kako je naveo, dodatno ga pogađa činjenica da ga za ovaj kraj vezuju brojne uspomene.

"Brat mi je tamo"

- Jako su me uznemirile ove scene, to je mesto gde sam odrastao, gde imamo kuću otkad znam za sebe. Na vezi sam sa bratom, on je tamo, sa meštanima pomaže u gašenju požara. Prate instrukcije nadležnih, sada su svi evakuisani iz naselja... Srećom, javio mi je, na teren su izašle dodatne vatrogasne ekipe, gase i helikopteri, dežurne ekipe će biti tu sve vreme... - rekao je Darko prvo.

Darko je, potom, objasnio da nikada do sad nije bilo ovako.

1/5 Vidi galeriju Darko Tanasijević Foto: Prinstcreen, Printscreen Instagram

- Na svakih nekoliko godina dese se neki manji požari koji se brzo lokalizuju, ali nikada nije to bilo u ovoj razmeri. Sve se približilo i našim kućama tamo, a budući da odlično poznajem teren, znam koliko se brzo vatra širi - dodao je voditelj "Pinka".

- Širenje vatre dodatno pospešuje vetar, tamo je sve suvo kao barut, i ovo je već sada jedna velika ekološka katastrofa, nadam se da neće biti još veća - rekao je potom Darko Tanasijević za "Informer".

Gori 500 hektara šume

Podsetimo, Darko se u toku dana već oglasio na svom Instagramu i opisao kakvo je stanje sa lica mesta.

1/4 Vidi galeriju Darko Tanasijević podelio kadrove sa lica mesta Foto: Printscreen Instagram

- Gori Deliblatska peščara, naselje Šumarak! Prema informacijama koje sam dobio, trenutno gori 500 hektara šume, a vatra se opasno približava i naselju gde se nalazi i moja kuća, tj. naša porodična vikendica, kao i kuće naših prijatelja, komšija, ljudi koji tu žive. Nadam se da će ovaj horor stati što pre, svi su veoma uznemireni i zabrinuti jer ovo je nenadoknadiv gubitak i ekološka katastrofa za celu Deliblatsku peščaru, koja je specijalni rezervat prirode, koja spada u prvu kategoriju zaštite - napisao je voditelj na svom nalogu na Instagramu, pa dodao:

1/6 Vidi galeriju DARKO TANASIJEVIĆ Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

- Vatrogasne ekipe su na terenu, sada i helikopteri...Ne mogu da vam opišem koliko nas, koji smo ovde proveli detinjstvo, odrasli u Deliblatskoj peščari, uznemiravaju ove apokaliptične scene, gde je sve u plamenu. Već je načinjena nenadoknadiva šteta, nadam se da posledice neće biti još veće!

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