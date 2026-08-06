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Iako je istakla da osobu koja ju je razočarala nikada nije smatrala prijateljem, voditeljka Ana Radulović kaže da je imala lepo mišnjenje o njoj, te joj je zbog toga sve teško palo.

- Jedna osoba iz rijalitija me je razočarala. Ne zato što sam ja tu osobu gledala kao prijatelja, jer se ni sa kim iz rijalitija ne družim, već zato što sam o toj osobi imala lepo mišljenje. Kada se toj osobi dešavalo nešto teško u životu, ja sam saosećala sa njom i nisam udarala nisko, iako sam možda u svojim emisijama mogla to da radim - rekla je voditeljka.

1/5 Vidi galeriju Ana Radulović Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

- Nekada sam birala reči jer sam smatrala da je dobra osoba i bilo mi je krivo što joj se to dešava. Međutim, prevarila sam se jako i baš me je razočarala ta osoba - istakla je ona potom.

"Ne shata koliko je loše postupila"

Sa pomenutom osobom iz rijalitija nikada nije imala privatni kontakt i takođe smatra da je još gore ukoliko nije svesna šta joj je uradila.

- Naravno da se nisam čula sa tom osobom privatno. Ako ne zna da me je razočarala, onda je to još strašnije, jer onda ta osoba ne shvata koliko je loše postupila - rekla je Ana odsečno.

"Trenutno joj se dešavaju lepe stvari"

1/6 Vidi galeriju Ana Radulović pozira bez donjeg veša Foto: Printscreen

- Toj osobi se trenutno u životu dešavaju neke lepe stvari. Nikome ja ne želim zlo, taman posla. Nadam se da će, kada prođe određeni period i kada se te lepe stvari dese, ta osoba shvatiti šta je radila. Nemam šta da razmišljam da li bih oprostila. Ne zanima me, naravno. Ja precrtam skroz. Kako radite, tome se i nadajte. Ne kažem da toj osobi želim nešto loše, već samo mislim da će doći trenutak u životu kada će shvatiti da to što je urađeno nije bilo ispravno i da nikada ne poželi da se njoj to desi - zaključila je Ana za "Informer".

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