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Filip Car oglasio se tokom lajva na TikToku, gde je govorio o sukobu sa Kristijanom Golubovićem. Oštro je osudio njegov potez da javno objavi glasovnu poruku u kojoj je Car priznao da je tokom boravka u rijalitiju bio intiman sa Kristinom Spalević.

Kristijan je insistirao na istini

Filip je istakao da je Kristijanu sve priznao tek nakon što ga je on insistirao da mu otkrije istinu o odnosu sa njegovom tadašnjom nevenčanom suprugom.

1/6 Vidi galeriju Filip Car Foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Nenad Kostić, Boba Nikolić, Printscreen Insatgram

- Ti si kao svoju odbranu pustio priznanje onoga što zna celi svet jer je sve snimljeno i to bila javna tajna. On je mene molio i kukao da priznam, i ja kad sam rekao on se posle pomirio sa njom i kasnije objavio te snimke kada više nije imao kud. Ja sam ćutao pet godina, a sada čovek od skoro 60 godina to pusti u javnost kao neku svoju odbranu i to za ženu koja je pobegla od njega zbog zlostavljanja i maltretiranja. Mislim da je on skrenuo skroz i dotakao dno. Okružen je bolesnicima i jadnicima koji prete deci i ženama - rekao je Filip i dodao:

1/5 Vidi galeriju Ne mogu da se dogovore Foto: Instagram Printscreen, Shutterstock, Zorana Jevtić, Printscreen, Boba Nikolić, Printscreen

- Matora drtina od 56 godina vređa moje dete od dve godine. Želim im sve najgore. Pretio mi je javno ubistvom. Mislim da je samo sebe ukanalio jer je dokazao da može ići toliko nisko da snima nešto, a onda to objavljuje. Dvadeset dana me je molio i kleo u sve moje preko telefona, kukao mi je. Rekao je da mu je i ona priznala i molio me da mu sve kažem kako bi mogao da nastavi dalje. Bilo mi je neprijatno što sam mu priznao, a sam sebi je uskočio u stomak.

Objavio razgovor sa Carem

Podsetimo, on je na svom Instagram profilu podelio snimak razgovora sa Filipom Carem, koji je, kako tvrdi, nastao pre gotovo godinu dana. Tokom razgovora, Kristijan je od Cara zatražio da mu ispriča šta se dešavalo između njega i Kristine Spalević tokom njihovog boravka u rijalitiju.

1/5 Vidi galeriju U jeku novog sukoba između bivših partnera, Kristine Spalević i Kristijana Golubovića, kao i priča o spornim snimcima koji su poslednjih dana izazvali veliku pažnju javnosti, Golubović je ponovo dospeo u centar pažnje zbog objave na društvenim mrežama. Foto: Printscreen, Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

Filip je u početku istakao da nije neko ko govori o privatnim stvarima i da je do sada izbegavao da komentariše tu temu. Ipak, nakon Kristijanovog insistiranja, odgovorio je na njegova pitanja i izneo svoju verziju događaja, te priznao da jeste došlo do intimnog čina.

Uz objavljeni snimak, Golubović je napisao:

Prava istina o jorgan planini u "Zadruzi". Pravo mišljenje Filipa Cara o Kristini i Aleksandri (Nikolić).

Objava je ubrzo izazvala brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama.

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