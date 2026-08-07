BAGERI U DVORIŠTU, RADNICI NA PLUS 40 RADE PUNOM PAROM: Verica Rakočević i Veljko grade bazen na Avali, pokazali dokle su stigli
Modna kreatorka Verica Rakočević i njen suprug Veljko Kuzmančević godinama žive u vili na Avali koja vredi pravo bogatstvo. Oni su sada odlučili da renoviraju deo dvorišta što su snimili za društvene mreže.
Naime, Veljko je snimio bager i radove koji se izvode u njihovom dvorištu.
- Kad je gotov bazen?", upitao je jedan prijatelj Veljka.
- Brate, zovem na otvaranje za koji dan, birao sam najtoplije dane u godini da počnem da ga pravim - u svom stilu je odgovorio Veljko.
Mi smo dva ludaka
Podsetimo, Veljko i Verica su nedavno govorili o odnosu i istakli da im razlika u godinama ne smeta.
- Mi jesmo dva ludaka, jer živimo u neobičnom braku, neshvatljivom za mnoge, a za nas vrlo prirodnom i skladnom. Ja sam ceo život živela tako da ne budem pod kontrolom, da ne bude sve onako kako je napisano i kako treba. Imali smo sreću da smo se našli na tom putu i na opravdano razmišljanje drugih ljudi. Neopravdano i banalno vređanje i banalan odnos prema nečijoj sreći, ali dobro i to se prevaziđe. Negde sam skoro pročitala, zato sam i parafrazirala “šta je to srećan brak?” - Kada se sretnu dva ludaka i ne mogu jedno bez drugog. Eto, to je definicija našeg braka.