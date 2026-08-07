Mi smo dva ludaka

- Mi jesmo dva ludaka, jer živimo u neobičnom braku, neshvatljivom za mnoge, a za nas vrlo prirodnom i skladnom. Ja sam ceo život živela tako da ne budem pod kontrolom, da ne bude sve onako kako je napisano i kako treba. Imali smo sreću da smo se našli na tom putu i na opravdano razmišljanje drugih ljudi. Neopravdano i banalno vređanje i banalan odnos prema nečijoj sreći, ali dobro i to se prevaziđe. Negde sam skoro pročitala, zato sam i parafrazirala “šta je to srećan brak?” - Kada se sretnu dva ludaka i ne mogu jedno bez drugog. Eto, to je definicija našeg braka.