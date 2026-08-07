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Dalila Dragojević napravila je najveću prevaru u rijalitiju kada je supruga Dejana Dragojevića na njegove oči varala sa Filipom Carem ne mareći za njegove emotivne brodolome i nervne slomove koje je svakodnevno doživljavao. Ona je neko vreme nakon skandala upoznala sadašnjeg dečka Luku sa kojim je otpočela život u Americi.

Dok svi u poslednje vreme bruje o njenom navodnom ulasku u Elitu 10, Dalila je pokazala kako provodi leto.

Ona je podelila fotografiju sa plaže. Na glavi je imala šešir i nosila je sunčane naočare, a sa izabranikom trenutno boravi u Las Vegasu.

1/9 Vidi galeriju Dalila Dragojević Foto: Printscreen/Instagram

Inače, mnogima je posebno zanimljivo da je Dalila zadržala prezime bivšeg muža iako ga je vređala, varala i svađala se sa njim oko imovine.

Napuštena kuća u Šepku

Podsetimo, Dalila i Dejan su se dugo u rijalitiju prepirali oko kuće u koju su uložili ogroman novac i koju je njen otac želeo da prepiše bivšem zetu, a sada je imanje napušteno.

Huso Mujić je rekao da ćerka ne treba da se vraća u Šepak nakon što je javno prevarila supruga, te je želeo da kuću prepiše zetu.

1/8 Vidi galeriju Dalilina kuća u Šepku Foto: Printscreen YouTube

- I ne treba da se vraća. Šta će se vraćati? Gde ga se vrati? Sa onim Filipom da se vrati? Ovde ne može živeti, tu Dejan živi sad. Njemu treba kuća. On je uvek dobrodošao i njemu će biti prepisana. Ja ću njemu prepisati. Tu je kuću on pravio sa njom, a on posle neka sa njom radi šta hoće. Ja ću je prvo njemu prepisati, a on može posle da je baci, zapali... Šta god hoće sa njom. Ja ga izdati neću, Dekija - pričao je Huso tada, a kasnije je spustio loptu i oprostio Dalili sve.

Filip Car ulazi u Elitu 10

Dok svi spekulišu o mogućem Dalilinom ulasku, Filip Car je potpisao ugovor za "Elitu 10".

- Iznenadio me samim pozivom, nisam očekivao ni da će me zvati Željko Mitrović. Negde sam mislio da je kraj moje rijaliti karijere, ali evo, ovo je jubilarna sezona kojom ću se penzionisati - kroz smeh je rekao Car i dodao da i dalje nije spreman na sve što ga u Beloj kući čeka.

- Za rijaliti ne možeš biti spreman nikada, to je kao da se spremaš za život. Nikada ne znaš šta će se desiti, ko će ući. Dosta očekujem od ove sezone jer mi je rekao i Željko Mitrović da će biti dosta novina, tako da će biti uzbudljivo, sigurno će biti ludilo. - Porodica je burno reagovala, ne žele da me vide tamo i u tim izdanjima. Ne znaju šta sve može da se desi, a taman sam vodio drugačiji život. Oni naravno nisu podržali tu odluku, ali ja kada nešto odlučim nema nazad, to je to. Aleksandri još nisam javio, ali ću je pozvati i reći joj da ulazim i naravno konsultovaću se sa njom oko nekih stvari pošto imamo zajedničku ćerku.