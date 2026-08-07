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Modna dizajnerka i sestra pevačice Nataše Bekvalac, Kristina Bekvalac (41), privukla je veliku pažnju snimkom koji je objavila na društvenim mrežama.

Kristina se snimila u kupaćem kostimu, a njena izvajana figura odmah je izazvala brojne reakcije pratilaca. U jednom trenutku rukom je namestila donji deo kupaćeg, dok su u prvom planu bile njene obline.

Međutim, osim komplimenata na račun izgleda, Kristina je dobila veliki broj pitanja žena koje je zanimalo kako je uspela da skine kilograme, kako se hrani i koliko često trenira. Zbog toga je odlučila da javno otkrije šta stoji iza njene trenutne forme.

Celi život na režimu

Danas sam postavila ovaj story i toliko žena me je pitalo kako sam skinula kilograme i kakva mi je ishrana i koliko često vežba. Ja sam na neki način ceo svoj život na nekom režimu ishrane jer sam veoma sklona gojenju i veci deo zivota imam emotivno prejedanje.

00:11 Kristina Bekvalac se snimala u kupaćem, pakazala savršeno telo Izvor: facebook/kristinabekvalac

Ne jedem godinama belo brašno i smanjila sam znatno unos sećera (grešim sa sladoledom)

Emotivno prejedanje je svedeno na minimum iz pomoć porodične konstelacije (mnogo rada i truda)

Na pilates idem 3 puta nedeljno. To vam je ukratko - napisala je Kristina.

Dala je još jedan veoma važan savet.