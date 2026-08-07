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Mina Naumović neretko deli svoje trenutke iz privatnog života na društvenim mrežama.

Supruga voditelja Ognjena Amidžića objavila je fotografiju svoje dadilje sa Filipina i dečice.

Stikeri

Mina je pokazala kako Perun voli da se igra sa sestrom Lolom i otkrila kako pokazuje svoju ljubav prema njoj.

Foto: Instagram

- Ultimativni pokazatelj ljubavi u svetu todlera je kada na vas zalepe stiker - napisala je Mina na fotografiji.

Posao

Mina Naumović bila je jedno od zaštitnih lica emisije "Amidži šou" u kojoj se i zbližila sa Ognjenom Amidžićem, sa kojim je kasnije stupila u brak. Nakon što je ostala u drugom stanju i dobila dvoje dece, povukla se iz projekta i posvetila porodici.

Nedavno je putem Instagrama odgovarala na pitanja svojih pratilaca, a jedno od njih odnosilo se upravo na njen eventualni povratak u popularnu emisiju.

1/10 Vidi galeriju Porodična idila Ognjena i Mine Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Kada se vraćaš u Amidži šou? Tvoj segment "Pazi Mina" je bio najbolji u okviru emisije" – glasilo je pitanje.

- Lepo je čuti ovo. Ipak, moji poslovni planovi nisu vezani za povratak - napisala je Mina i iznenadila mnoge.

Tokom razgovora sa pratiocima osvrnula se i na temu manifestovanja, otkrivši svoj stav o ovom sve popularnijem konceptu.

1/6 Vidi galeriju Ognjen i Mina Foto: Pirntscreen, Instagram, Printscreen

- Ne. Naročito ne u mejnstrim obliku koji se propagira. Štaviše, mislim da je to jako opasno. Mislim da čovek treba da bude zahvalan na onome što ima, a radi na onome što želi. Ne poznajem nikoga kome je “vibriranje na pravoj frekvenciji” donelo nešto. Vizualizacija može da bude odličan alat za motivaciju, ali tek kada je prati konkretna akcija.