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Nakon što je objavljeno da će Jelena Karleuša nastupiti u jednom klubu u Hrvatskoj, nastao je haos na društvenim mrežama.

Zbog haosa koji je krenuo od mreže "X", a kanije i poruka koje su dobijali, iz kluba su odlučili da se oglase.

- Poštovani pratioci, svesni smo različitih mišljenja i reakcija vezanih za najavljeni koncert 15. avgusta. Želimo da naglasimo da se program u klubu održava u noćnim satima. Vrata kluba se otvaraju u 23h, dok nastupi izvođača započinju nakon ponoći.

1/5 Vidi galeriju Pevačica spremna za veliki poduhvat Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen

Oni su pomenuli i nasilje.

- Molim vas za međusobno poštovanje i pristojnu komunikaciju, nećemo da tolerišemo govor mržnje, uvrede, ni pretnje upućene bilo kome putem naših društvenih mreža - dodali su.

Inače, u pitanju je jedan od najvećih klubova na Hrvatskom primorju.

Jelena zadovoljna komentarima za novu pesmu

Jelena Karleupa ne krije koliko na nju emotivno deluju komentari publike, koja je mahom oduševljena njenom novom pesmom i emocijom koju je donela.

- Plačem dok čitam ove divne komentare na Jutjubu… Hvala vam. Zajedno smo učinili da ova tužna pesma doživi veliki uspeh za samo 4 dana i bude broj 1 u trendingu u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Austriji… Nekada život slomi i najjače, ipak smo samo ljudi. Ali prava snaga je stegnuti srce, naći hrabrost i snagu i krenuti ponovo-od nule. Želim vam svima da posle teških životnih lomova opet možete da kažete:"Sad je sve ok". Voli vas vaša Jelena Karleuša - poručila je članica žirija "Pinkovih zvezda" na druptvenoj mreži "X".