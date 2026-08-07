Slušaj vest

Testament je često poslednja želja preminule osobe, ali neretko i početak izuzetno teških i mučnih porodičnih sukoba.

A poslednja želja legendarnog pevača narodne muzike Predraga Živkovića Tozovca, iako je umro još 2021. godine od posledica koronavirusa, ponovo je sada dospela u fokus javnosti, izazvala lavinu komentara i otvorila brojna pitanja. Podsećamo da je pevač testament sastavio čim je saznao da je zaražen opasnim virusom, donoseći odluku da svoja dva vanbračna sina potpuno isključi iz nasledstva.

Svoju bogatu imovinu, koja obuhvata kuću na Voždovcu i dva stana u Beogradu, Tozovac je prepisao novoj supruzi sa kojom se oženio pred smrt, ali je ostavio i njenim naslednicima, pa je ova odluka, nakon njegove smrti, izazvala ogroman razdor među njegovim sinovima iz prethodnog braka, a kojima nije ostavio ništa.

Ovakva odluka šokirala je mnoge, međutim šta zapravo stoji iza svega, za emisiju "Redakcija", govorili su Ljiljana Stanišić - novinarka Kurira i Nemanja Milošević - advokat.

- Imala sam privilegiju i čast da sarađujem sa gospodinom Živkovićem, da radim intervju sa njim i razgovaram o različitim temama. Istina je da je on veoma malo govorio o svojim sinovima, porodici i prethodnom braku. Nije želeo da iznosi detalje niti da se vraća na taj deo svog života. Nikada nije rekao ništa loše o svojim sinovima, ali se priroda njihovog odnosa saznala tek nakon njegove smrti. Kada je pevač preminuo, otvorila se svojevrsna Pandorina kutija i javnost je saznala da je njegov odnos sa naslednicima bio narušen - rekla je Stanišić.

Foto: Kurir Televizija

Testament otvorio pitanja o porodičnim odnosima

Otkrila je da su se tek nakon pevačeve smrti pojavili detalji o njegovom privatnom životu i odnosima unutar porodice.

- Do tada ga gotovo niko nije pitao o tome niti je insistirao na detaljima njegovog privatnog života i odnosa sa sinovima. Međutim, kada se pokrenula priča o imovini i testamentu, saznalo se da je najveći deo onoga što je stekao tokom života ostavio svojoj supruzi i njenim naslednicima. Reč je o supruzi sa kojom je proveo četiri decenije, koja je brinula o njemu i bila uz njega i u dobrim i u teškim trenucima. Svedok sam njihovog odnosa, jer sam ga mnogo puta viđala na događajima sa njom, ruku pod ruku. Videla sam njihovu bliskost, uzajamno poštovanje i ljubav. Zato nije bilo iznenađujuće što se odlučio na takav korak, ukoliko su tačne informacije da je njegov odnos sa naslednicima u poslednjim godinama bio ozbiljno narušen - nastavila je.

Milošević je objasnio koje mogućnosti postoje kada je reč o testamentu i na koji način lični odnosi mogu uticati na odluke ostavioca.

- Ono što je činjenica jeste da život našeg čuvenog pevača, ali i ono što se dešava nakon njegove smrti, zaista ima elemente filmske priče. Ovaj slučaj najbolje pokazuje šta je sve moguće kada je reč o testamentu i raspodeli imovine. Isključenje iz testamenta je potpuno moguće i jedan od razloga može biti upravo lični odnos ostavioca prema naslednicima - odnosno određena zadovoljstva ili nezadovoljstva koja je imao tokom života - kaže advokat.

Nemanja Milošević Foto: Kurir Televizija

- Osnovna stvar koju zakon dozvoljava jeste sloboda ostavioca da odluči kome želi i na koji način želi da rasporedi svoju imovinu. To je jedno od osnovnih načela naslednog prava. Nužni deo znači da ta sloboda ipak nije apsolutna. Ne može se dogoditi da zakonski naslednici ostanu potpuno bez ičega. Nužni deo garantuje, pre svega supružniku i deci, da dobiju polovinu onoga što bi im, po zakonu, pripalo u redovnom toku nasleđivanja - za Kurir televiziju, objasnio je Milošević.

01:21 "ŽIVOT MU JE BIO FILMSKA PRIČA, A TAKAV JE I KRAJ" Advokat o zaostavštini legendarnog pevača Predraga Živkovića Tozovca: "Isključenje iz testamenta je moguće" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs