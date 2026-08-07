VILA RIJALITI UČESNIKA OD 132 KVADRATA Raskošna dnevna soba, bazen i čarobno dvorište, evo ko nasleđuje luksuznu nekretninu (FOTO)
Bivšem zadrugaru Stefanu Kariću pripašće ogromno bogatstvo.
Stefan zajedno sa ocem Osmanom Karićem i maćehom Kristinom živi u luksuznoj vili na Zvezdari u Beogradu, koja često privlači pažnju javnosti, a prema rečima njegovog oca on će biti jedini naslednik dve kuće koje imaju.
Vila od 132 kvadrata
Naime, vila na Zvezdari koja broji 132 kvadrata i ima u dvorištu bazen, bila je predmet mnogih priča, a kako pišu domaći mediji, njen vlasnik nije Osman, već njegova supruga Kristina, Stefanova maćeha, koja je kuću dobila u nasledstvo, a Stefan je sada objavio sliku iz vile i pokazao svoja dva psa kako uživaju.
Jedini naslednik
Osman tvrdi da je Stefan jedini naslednik dve kuće koje on i njegova partnerka imaju:
- Na ovo pitanje ću vam dati jasan odgovor. Kuća je naša, to jest, mene i moje žene sa kojom živim sad će evo 26 godina. I nemamo jednu kuću na Zvezdari, već dve. Jedini naslednik će biti Stefan Karić - odgovorio je Osman jednom prilikom u svoje i ime supruge.
Spavao sa više žena u jednom danu
Stefan Karić nedavno je raskinuo sa devojkom, sa kojom je bio u vezi i dok je bio u rijaliti programu "Elita 8". On je nedavno progovorio o emotivnom statusu, te je šokirao priznanjem iz mladosti.
- Da li si nekada spavao sa više od dve devojke u danu? - pitala ga je voditeljka Sanja Marinković.
- Na vreme sam prošao te situacije, bilo je situacija i više, bio sam mlad - rekao je Stefan.