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Bivšem zadrugaru Stefanu Kariću pripašće ogromno bogatstvo.

Stefan zajedno sa ocem Osmanom Karićem i maćehom Kristinom živi u luksuznoj vili na Zvezdari u Beogradu, koja često privlači pažnju javnosti, a prema rečima njegovog oca on će biti jedini naslednik dve kuće koje imaju.

Vila od 132 kvadrata

Naime, vila na Zvezdari koja broji 132 kvadrata i ima u dvorištu bazen, bila je predmet mnogih priča, a kako pišu domaći mediji, njen vlasnik nije Osman, već njegova supruga Kristina, Stefanova maćeha, koja je kuću dobila u nasledstvo, a Stefan je sada objavio sliku iz vile i pokazao svoja dva psa kako uživaju.

1/8 Vidi galeriju Stefan Karić porodični dom Foto: Kurir, Printscreen

Jedini naslednik

Osman tvrdi da je Stefan jedini naslednik dve kuće koje on i njegova partnerka imaju:

- Na ovo pitanje ću vam dati jasan odgovor. Kuća je naša, to jest, mene i moje žene sa kojom živim sad će evo 26 godina. I nemamo jednu kuću na Zvezdari, već dve. Jedini naslednik će biti Stefan Karić - odgovorio je Osman jednom prilikom u svoje i ime supruge.

1/7 Vidi galeriju Stefan Karić Foto: Petar Aleksić

Spavao sa više žena u jednom danu

Stefan Karić nedavno je raskinuo sa devojkom, sa kojom je bio u vezi i dok je bio u rijaliti programu "Elita 8". On je nedavno progovorio o emotivnom statusu, te je šokirao priznanjem iz mladosti.

- Da li si nekada spavao sa više od dve devojke u danu? - pitala ga je voditeljka Sanja Marinković.

- Na vreme sam prošao te situacije, bilo je situacija i više, bio sam mlad - rekao je Stefan.