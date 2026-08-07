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Mina Naumović i Ognjen Amidžić uživaju u porodičnom životu ali i luksuznim putovanjima na koja odu čim ugrabe malo slobodnog vremena.

Danas su jedni od omiljenih parova iz javnog sveta.

Vratila mu veru u ljubav

Ognjen je nakon razvoda od manekenke Danijele Dimitrovske, sa kojom ima sina, uplovio je u vezu sa 17 godina mlađom koleginicom Minom Naumović.

Mina i Ognjen su nekoliko meseci zajedno radili u emisiji Amidži šou, a ljubav je buknula neplanirano. Neko vreme su krili vezu, a onda je voditelj javno priznao da je srećan i ispunjen.

- Da, tačno je. U vezi smo, ali naš dogovor je da našu privatnost sačuvamo za nas i o tome ne pričamo - rekao je tada Ognjen.

1/10 Vidi galeriju Porodična idila Ognjena i Mine Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Posle nekog vremena u javnosti su počeli da se pojavljuju zajedno i kače zajedničke fotografije, a Ognjen nije štedeo lepe reči kada je njegova izabranica u pitanju.

- Zanimljivije je i lepše kada radimo zajedno. Lepo funkcionišemo i dopunjujemo se, daje mi dobre ideje i veoma je kreativna. Mislim da će naredne sezone ona pokazati koliko je kreativna - rekao je Ognjen u emisiji "Premijera".

Trudnoća

Mina je nekoliko meseci kasnije ostala u drugom stanju kada se i povukla iz javnosti zbog trudnoće. Na društvenim mrežama neretko je znala da odbrusi lošim komentarima na račun njenog fizičkog izgleda i fotografijama dokazala da je u pitanju prirodna lepota.

Nakon nekoliko meseci veze su se venčali su se tajno i zavetovali na večnu ljubav.

Mina se ubrzo porodila a ponosni roditelji dali su dečaku ime moćnog značenja.

1/7 Vidi galeriju Mina Naumović Foto: Instagram, Printscreen, Instagram Printscreen

Nakon malenog Peruna ubrzo je na svet došla i Lola koja je postala centar njihovog sveta.

Ognjen i Mina uživaju u porodičnom životu

Ognjen o početku ljubavi sa Minom

Voditelj nikada nije krio koliko ga je Minina lepota oduševila još pri prvom susretu.

- Izgledom me je oduševila od prvog trenutka i tada sam rekao da nikada u životu nisam video neku ženu uživo da izgleda tako kako ona izgleda. Bio sam zatečen i može se reći da sam se odmah zaljubio. Nisam zaista video ženu koja tako lepo izgleda, još kada sam provalio da je sve prirodno. Ostavila me je bez daha.