NAKON RAZVODA VRATILA MU VERU U LJUBAV 17 GODINA MLAĐA LEPOTICA: Ljubavna priča Ognjena Amidžića i Mine Naumović "Odmah sam se zaljubio"
Mina Naumović i Ognjen Amidžić uživaju u porodičnom životu ali i luksuznim putovanjima na koja odu čim ugrabe malo slobodnog vremena.
Danas su jedni od omiljenih parova iz javnog sveta.
Vratila mu veru u ljubav
Ognjen je nakon razvoda od manekenke Danijele Dimitrovske, sa kojom ima sina, uplovio je u vezu sa 17 godina mlađom koleginicom Minom Naumović.
Mina i Ognjen su nekoliko meseci zajedno radili u emisiji Amidži šou, a ljubav je buknula neplanirano. Neko vreme su krili vezu, a onda je voditelj javno priznao da je srećan i ispunjen.
- Da, tačno je. U vezi smo, ali naš dogovor je da našu privatnost sačuvamo za nas i o tome ne pričamo - rekao je tada Ognjen.
Posle nekog vremena u javnosti su počeli da se pojavljuju zajedno i kače zajedničke fotografije, a Ognjen nije štedeo lepe reči kada je njegova izabranica u pitanju.
- Zanimljivije je i lepše kada radimo zajedno. Lepo funkcionišemo i dopunjujemo se, daje mi dobre ideje i veoma je kreativna. Mislim da će naredne sezone ona pokazati koliko je kreativna - rekao je Ognjen u emisiji "Premijera".
Trudnoća
Mina je nekoliko meseci kasnije ostala u drugom stanju kada se i povukla iz javnosti zbog trudnoće. Na društvenim mrežama neretko je znala da odbrusi lošim komentarima na račun njenog fizičkog izgleda i fotografijama dokazala da je u pitanju prirodna lepota.
Nakon nekoliko meseci veze su se venčali su se tajno i zavetovali na večnu ljubav.
Mina se ubrzo porodila a ponosni roditelji dali su dečaku ime moćnog značenja.
Nakon malenog Peruna ubrzo je na svet došla i Lola koja je postala centar njihovog sveta.
Ognjen i Mina uživaju u porodičnom životu
Ognjen o početku ljubavi sa Minom
Voditelj nikada nije krio koliko ga je Minina lepota oduševila još pri prvom susretu.
- Izgledom me je oduševila od prvog trenutka i tada sam rekao da nikada u životu nisam video neku ženu uživo da izgleda tako kako ona izgleda. Bio sam zatečen i može se reći da sam se odmah zaljubio. Nisam zaista video ženu koja tako lepo izgleda, još kada sam provalio da je sve prirodno. Ostavila me je bez daha.