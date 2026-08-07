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Pevačica Jana Todorović godinamahara muzičkom scenom, ali nikada ne zaboravlja svoje korene. Ona je sada posetila svoje rodno mesto Babin Most na Kosovu i Metohiji, nadomak Prištine, i tom prilikom podelila izuzetno emotivne trenutke sa svojim pratiocima.

Jana Todorović je na svom Instagram profilu podelila video - snimak iz svog rodnog sela. Na snimku se vidi skromna bela kuća i dvorište u kojem je pevačica odrasla.

Kao zvučna pozadina ove emotivne objave išla je čuvena numera Marinka Rokvića "Zamiriši na brazdu", dok je Jana preko videa napisala emotivnu poruku.

1/5 Vidi galeriju Jana Todorović Foto: Printscreen/Instagram

- Najlepše na svetu moje selo. Babin most - stoji na objavi uz emodžije koji plaču.

00:10 Jana Todorović posetila rodnu kuću na Kosmetu Izvor: instagram/janavip2011

Radila u prosveti

Iako je danas jedna od najpopularnijih pevačica na našim prostorima, malo ko zna čime se Jana bavila pre nego što je počela profesionalno da peva. Naime, ona je radila kao nastavnica muzičkog u osnovnoj školi.

Nakon što je Jana 1992. godine objavila svoj prvi album, koji nažalost nije prošao zapaženo i bio slušan, odlučila je da prihvati posao profesorke muzičkog u jednoj osnovnoj školi na Kosovu i Metohiji.

Tek krajem devedesetih godina, kada je izdala svoj drugi album koji je ostvario znatno bolji uspeh, odlučila je da napusti karijeru u prosveti i krene putem estrade.

"Kad uđem u selo, to su suze radosnice"

Pevačica je jednom prilikom sa velikom setom i ponosom govorila o životu u rodnom kraju, koji je napustila krajem devedesetih godina.

- Rodila sam se na Kosovu. Ponosna sam na svoje Kosovo, na svoje selo i na mesto gde sam odrasla. Otišla sam 1997. godine. Tamo je život bio mnogo lep, nisam imala problema. Rano sam počela da se bavim ovim poslom, a lepo smo se slagali i sa Albancima, ponela sam divne uspomene. Vrlo često odem dole, dva puta godišnje. Tamo mi žive i stric i tetka, odem, obiđem svoju familiju. Svaki put plačem, emocije su tu, i kad pričam o Kosovu, a ne kad sam dole. Kad uđem u svoje selo to su suze radosnice. Nažalost moji roditelji nisu živi, pa mi bude još tužnije kad sam u mom selu - pričala je Jana.