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Goca Božinovska odlučila je da leto iskoristi na najlepši mogući način daleko od gradske vreve, u društvu najmilijih. Popularna pevačica otputovala je u Grčku sa sinom Mirkom Šijanom, snajkom Bojanom i unucima, a delić porodične idile podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama.

Vreme za letnje vragolije

Sudeći po fotografijama koje je objavila, Božinovska uživa punim plućima. More, sunce, luksuzna jahta i osmesi najbližih članova porodice bili su dovoljno dobar razlog da pevačica napravi predah između obaveza..

Živi život punim plućima

1/2 Vidi galeriju Pevačica uživa na odmoru Foto: Instagram

Posebnu pažnju privukle su fotografije sa njenim prvim unukom. Goca nije krila emocije dok ga je držala kraj sebe, a mnogi pratioci su primetili koliko je vezana za svoje unuke i koliko joj porodični trenuci znače više od svega. Uz zajedničke fotografije sa jahte, pevačica je pokazala kako izgleda njihov dan na moru kupanje, sunčanje, plovidba i opušteno druženje daleko od očiju javnosti.

Međutim, ono što je izazvalo pravi bum na društvenim mrežama jeste Gocino izdanje u kupaćem kostimu. Pevačica je bez ustručavanja pokazala figuru, a komentari su se samo nizali. Mnogi su bili iznenađeni koliko dobro izgleda i isticali da joj na vitkoj liniji mogu pozavideti i duplo mlađe devojke.

"Goco, izgledaš fenomenalno“, „Kakva figura“, „Žena izgleda bolje nego mnoge devojke od 30 godina“, samo su neki od komentara.

Da je i porodica oduševljena njenim izgledom, pokazala je ćerka Jelena Vučković, koja nije štedela komplimente na račun svoje majke. Jelena je javno pohvalila Gocu i poručila joj da je „mnogo lepa“, što pokazuje koliko se majka i ćerka podržavaju.

Poznato je da Goca Božinovska godinama neguje prirodan i vedar duh, a čini se da joj upravo porodična energija najviše prija. U poslednje vreme često ističe koliko uživa u ulozi bake i koliko je srećna kada su joj deca i unuci na okupu.

1/5 Vidi galeriju Godinama je van medijske scene Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Screenshot, Printscreen/Instagram

Ovaj odmor u Grčkoj očigledno je bio prilika da cela porodica napravi predah od svakodnevnih obaveza. Mirko i Bojana uživali su sa decom na moru, dok je Goca koristila svaki trenutak za igru i druženje sa unucima. Fotografije sa jahte otkrivaju opuštenu atmosferu, osmehe i bezbrižne letnje trenutke kakve svaka porodica priželjkuje.

Prepustila se čarima

Iako je decenijama prisutna na estradi i navikla na reflektore, Goca je još jednom pokazala da joj je porodica najveće bogatstvo. Upravo zbog toga njene objave nisu bile klasično hvalisanje luksuznim odmorom, već iskren prikaz zajedničkih trenutaka sa najbližima. Ne može a da se ne primeti i da pevačica zrači posebnom energijom. U vremenu kada se izgled često dovodi u vezu sa godinama, Božinovska je pokazala da su vedar duh, osmeh i zadovoljstvo sobom najbolji recept za dobar izgled.

Dok uživa na grčkom primorju, Goca očigledno puni baterije za nove poslovne izazove koji je očekuju po povratku.