RETKO SE OVAKVA LJUBAV VIĐA! Sin Đanija i Slađe pokazao koliko voli suprugu Minju: Posle svih iskušenja njihov brak je jači nego ikad
Porodica Trajković redovno privlači pažnju javnosti. Ovoga puta ne zbog muzike ili estrade, već zbog emotivne objave na društvenim mrežama. Sin Radiše Trajkovića Đanija i njegove supruge Slađe Trajković podelio je fotografiju sa suprugom Minjom i još jednom pokazao koliko su njih dvoje povezani i koliko se međusobno vole i poštuju.
Uvek nađu kompromis
Na fotografiji, koju je pevačeva snajka objavila supružnici deluju veoma blisko i srećno, a mnogi su primetili da iz njihovog odnosa zrače ljubav, razumevanje i podrška. Iako nije napisao dugu poruku, sama objava bila je dovoljna da pokaže koliko mu supruga znači.
Njihov brak tokom godina nije bio bez problema. U više navrata spekulisalo se o nesuglasicama i krizama kroz koje su prolazili, pa su mnogi smatrali da je njihov odnos na velikom iskušenju. Međutim, uprkos brojnim izazovima, uspeli su da sačuvaju zajednicu i ostanu zajedno.
Srećni i zaljubljeni
Bliski prijatelji porodice često ističu da su upravo ljubav, poštovanje i spremnost na kompromis bili ključni da prebrode teške trenutke. Umesto da dozvole da ih problemi razdvoje, oni su, kako se čini, iz svega izašli još jači i povezaniji.
Sudeći po poslednjoj objavi, njihov odnos danas deluje stabilnije nego ikada. Pratioci su im u komentarima poželeli još mnogo srećnih godina zajedno, uz poruke da je najvažnije što su uspeli da sačuvaju porodicu uprkos svim iskušenjima kroz koja su prošli.
Čini se da je sin Đanija i Slađe ovom fotografijom želeo da pošalje jasnu poruku da ljubav i međusobno poštovanje mogu da pobede i najteže životne izazove, a njihov brak ostaje čvrst oslonac cele porodice Trajković.