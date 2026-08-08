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Porodica Trajković redovno privlači pažnju javnosti. Ovoga puta ne zbog muzike ili estrade, već zbog emotivne objave na društvenim mrežama. Sin Radiše Trajkovića Đanija i njegove supruge Slađe Trajković podelio je fotografiju sa suprugom Minjom i još jednom pokazao koliko su njih dvoje povezani i koliko se međusobno vole i poštuju.

Uvek nađu kompromis

Na fotografiji, koju je pevačeva snajka objavila supružnici deluju veoma blisko i srećno, a mnogi su primetili da iz njihovog odnosa zrače ljubav, razumevanje i podrška. Iako nije napisao dugu poruku, sama objava bila je dovoljna da pokaže koliko mu supruga znači.

Njihov brak tokom godina nije bio bez problema. U više navrata spekulisalo se o nesuglasicama i krizama kroz koje su prolazili, pa su mnogi smatrali da je njihov odnos na velikom iskušenju. Međutim, uprkos brojnim izazovima, uspeli su da sačuvaju zajednicu i ostanu zajedno.

Srećni i zaljubljeni

1/7 Vidi galeriju Čuva porodicu Trajković Foto: ATA images, Printscreen/Instagram, ATAIMAGES, Printskrin/Instagram

Bliski prijatelji porodice često ističu da su upravo ljubav, poštovanje i spremnost na kompromis bili ključni da prebrode teške trenutke. Umesto da dozvole da ih problemi razdvoje, oni su, kako se čini, iz svega izašli još jači i povezaniji.

Sudeći po poslednjoj objavi, njihov odnos danas deluje stabilnije nego ikada. Pratioci su im u komentarima poželeli još mnogo srećnih godina zajedno, uz poruke da je najvažnije što su uspeli da sačuvaju porodicu uprkos svim iskušenjima kroz koja su prošli.