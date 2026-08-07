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Nova drama trese domaću estradu, a u centru pažnje našla se Ana Nikolić. Redakcija Kurira došla je u posed poruka koje je, prema tvrdnjama našeg izvora, a već se uveliko šeruju i po Tik Toku nalogu, pevačica uputila Jeleni Radanović, supruzi njenog kolege Slobodana Radanovića.

Nova sapunica

Kako se navodi, Nikolićeva je burno reagovala nakon što je u telefonu svog partnera Gorana Ratkovića Raleta pronašla sadržaj koji joj se nije dopao. Prepiska sadrži niz uvreda, optužbi i pretnji upućenih Jeleni.

-Budem li videla još jednu tvoju poruku poslatu Raletu jer ti si apsolutno nekopetentna da se baviš muzikom, a Rale više nema čepljenja i sve slike koje sam našla, zube i sve. Šta si ti? Lekari bez granica, alo.“

07:07 Ana Nikolić preti Slobinoj Jeleni Izvor: Privatna arhiva

Dalje se u porukama navodi:

„Zamoliću te da obrišeš ovaj broj i da više nikada dok sam ja sa Raletom ne pošalješ nijednu poruku.“

Najveći šok izazvao je deo u kojem se pominju ozbiljne pretnje:

„Budeš li mu se obratila povodom ovoga odećiću ti jezik, kunem ti se. Ku*etino raspala.“

U nastavku navodne prepiske Ana iznosi i teške optužbe na račun Jelene Radanović, pominjući njen brak sa Slobodanom Radanovićem:

„Nemoj da ti uništim i ovaj brak i oteram u dom za majke sa decom koja nemaju za život. I da ti Kiju vratim na vrat da ti napravim pakao od života.“

Poruke se tu ne završavaju, već postaju još žešće:

„Ajde pošalji još jednu poruku ikada od danas. Budem li videla ovaj telefon pamti sve jednu poruku još uništiću ti brak, život i tebe.“

Nema milosti

1/5 Vidi galeriju Žestoko napala suprugu Slobe Radanovića Foto: Printscreen, Shuttestock, Nemanja Nikolić, Instagram

Drama bez kraja

U jednom delu navodne prepiske Ana pominje i Slobodana Radanovića:

„Je l’ ti zna muž za čepljenje ovde u gaćama, ne zna. Oćeš da ti objasnim ja, oćeš da ti razjebem brak.“

Takođe navodi:

„Tvoj muž ima menadžera, to što si umislila da si Mirso i Leka i neko već to je tvoj problem. Nisi i nikad nećeš biti.“

Na kraju poruka stoji i otvorena pretnja:

„Ne budeš li obrisala ove poruke i obavestila muža ili Raleta naći ću te, a onda ću ti se usrati u život.“

I još jedna rečenica koja je izazvala posebnu pažnju:

„Kad me vidiš da pređeš u drugi lokal hiljadu kilometara od mene, mnogo mi ideš na kurac već tri godine.“

Ne zna šta ju je snašlo

1/5 Vidi galeriju Supruga pevača u šoku kroz šta prolazi Foto: Printscreen Instagram, Privatna arhiva, Instagram

Završnica prepiske glasi:

„Batali se Raleta i ćorava posla, obriši ove poruke i nestani… Nemoj da sam videla nijednu tvoju poruku, rasturam ti brak.“

Ovim povodom Jelena se oglasila:

- Rale je naš kućni prijatelj i Slobin dugogodišnji saradnik. Koliko shvatam problem je što sam se konsultovala sa njim u vezi estetike svojih zuba. Sve ostalo je njena projekcija. Nisam je nikada upoznala, nažalost, žao mi je što je u ovakvom stanju, i što od najnormalnijih životnih okolnosti pravi dramu. Nijedna žena ne treba sebi da dozvoli da se na ovaj način obraća drugoj ženi. Svi smo mi grubi kada smo ljuti, ali ovo su ozbiljne pretnje- navela je Jelena za Kurir.