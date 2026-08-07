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Tea Tairović i njen suprug Ivan Vardaj doživeli su saobraćajnu nesreću u Crnoj Gori u noći između 4. i 5. avgusta, saznaje Kurir.

Do incidenta je došlo oko jedan sat iza ponoći na kružnom toku na samom ulazu u Budvu, gde je, prema rečima očevidaca, došlo do nesreće, u kojoj je njihovo vozilo pretrpelo veliku materijalnu štetu.

Nije prvi put

Neposredno nakon udesa na mestu događaja okupio se veći broj građana, koji su pritekli u pomoć muzičkoj zvezdi i njenom partneru. Očevici navode da se snažan udarac čuo u okolini, zbog čega su brojni prolaznici i meštani odmah izašli kako bi proverili šta se dogodilo i pomogli do dolaska nadležnih službi.

- Čuli smo snažan udarac i odmah istrčali napolje. Nekoliko komšija je došlo da pomogne dok nisu stigle policija i hitne službe. Najvažnije je da su svi izašli iz automobila i da niko nije ozbiljnije povređen. Inače, ovo nije prvi put da se na ovom mestu desi saobraćajka. Put je uzak, neosvetljen i nema obeležja da je kružni tok - rekao je za Kurir izvor koji se zatekao u neposrednoj blizini mesta nezgode.

Profesionalac

1/5 Vidi galeriju Pevačica na pravi način prevazišla problem Foto: Ognjen Gregović, Nikola Žugić



Prema informacijama do kojih je došao Kurir, Tea Tairović i njen suprug prošli su bez težih povreda, uprkos tome što je automobil pretrpeo znatna oštećenja. Iako vidno potresena i uznemirena, nakon što se uverila da nije ozbiljnije povređena i da njeno zdravstveno stanje ne zahteva dodatnu medicinsku intervenciju, pevačica je nastavila put ka zakazanom nastupu, koji je bio planiran pre nezgode. Koncert je počeo s malim zakašnjenjem, ali Tea se ponela profesionalno kao da se ništa nije dogodilo.

S druge strane, njen suprug Ivan ostao je na mestu saobraćajne nezgode do završetka policijskog uviđaja i svih zakonom predviđenih procedura kako bi se utvrdile okolnosti pod kojima je do incidenta došlo. Zasad nije poznato šta je tačan uzrok nezgode, ali je taj deo neosvetljen, i to je mogao da bude jedan od razloga incidenta. U nesreći nisu učestvovala druga vozila.

Povodom ovog događaja kontaktirali smo s PR službom Tee Tairović, međutim, oni nisu želeli da komentarišu događaj.

Inače, pevačica je ove sezone jedna od najangažovanijih muzičkih zvezda, kojoj nijedan nastup nije bio otkazan u sezoni uprkos nepovoljnim prilikama i masovnim otkazivanjima nastupa koje ovog leta doživljavaju pevači.

Podsetimo, Tea i njen suprug Ivan venčali su se u aprilu 2025, posle više od dve godine zabavljanja. Pevačica ne voli da govori o privatnom životu, ali je jednom prilikom poručila da je zadovoljna svojim izborom.

Na pitanje kako se oseća po pitanju svadbe koja sledi i kako teku pripreme, pevačica je rekla:

Ispunjena i srećna

- Retko govorim o svom privatnom životu, ali neke stvari očigledno ne mogu da se sakriju. A kad su one lepe - možda ih i ne treba kriti (smeh)! Najvažnije je da se ja osećam prelepo, ispunjeno i srećno! Neka tako i ostane, i ja sam u tom slučaju kompletna i ostvarena osoba u svakom smislu - navela je ona prošle godine.

Tea je sudbonosno "da" izgovorila na intimnoj ceremoniji na salašu u blizini Novog Sada, a odlučila je da na svoje prezime doda prezime svog muža Vardaj. Venčanica je bila bele boje, ukrašena kristalima, i to je bila ručno rađena haljina kreatora Bojana Petrovića. To je bio njegov poklon Tei. Ivan je poneo klasični crni smoking s leptir-mašnom.

Budući da je želja mladenaca bila da svadba bude intimna, na slavlju su se od kolega pojavili Barbara Bobak i Sanja Vučić, a bilo je zabranjeno da se snimci i slike objavljuju na društvenim mrežama.